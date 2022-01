Vente OM : Le mercato confirme sa version

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans le feuilleton de la vente supposée de l'Olympique de Marseille à l'Arabie Saoudite, Thibaud Vezirian continue à enfoncer le clou, même s'il refuse de donner plus de détails.

Le mercato hivernal se termine, et l’Olympique de Marseille s’est montré actif encore une fois, Pablo Longoria ne lâchant rien au moment même où sportivement l’équipe de Jorge Sampaoli carbure déjà bien en Ligue 1. Pour Thibaud Vezirian, quoi que les critiques disent, son scénario d’une vente déjà actée de l’OM à des intérêts saoudiens se confirme avec cette tactique du club phocéen qui semble investir sans réellement compter. L'insider, qui répète depuis un an que tout est bouclé, reste toujours aussi affirmatif, Frank McCourt a bien vendu Marseille, mais il reste à savoir quand le milliardaire américain va enfin officialiser la cession à des intérêts saoudiens.

Le mercato confirme que McCourt a vendu l'OM

« Je ne veux plus donner des détails sur ce dossier, mais tout va se mettre en place, il n’y a plus qu’à attendre. L’OM c’est le seul club qui parvient à acheter des joueurs, qui propose des salaires magnifiques, et qui arrive à faire passer dans les médias l’idée qu’il y aura encore des augmentations au 1er juillet. Il y a quand même des trucs très louches (…) L’OM fait parler dans les médias saoudiens alors qu’en France on ne dit rien, et ils diront qu’ils savaient tout quand ça sortira (…) Dieng à Newcastle ? C’est curieux, c’est peut-être pour s’aider entre clubs cousins (sourire) », a lancé, via un live sur Twitch, Thibaud Vézirian, dont le discours passe de plus en plus difficilement sur les réseaux sociaux au fil des mois, ses détracteurs faisant remarquer que le temps qui passe ne plaide pas du tout en faveur de sa théorie, bien au contraire.