Vente OM ‍: Le démenti brutal

Par Guillaume Conte

Frank McCourt ne passe plus beaucoup par Marseille, y compris pour suivre l'actualité du club où il a tant investi. Pablo Longoria est venu fermement défendre le propriétaire américain de l'OM.

Soupçonné d’abandonner le club marseillais de manière progressive, Frank McCourt passe pourtant beaucoup de temps à suivre l’actualité de son investissement. C’est le témoignage fort signé Pablo Longoria à propos du propriétaire de l’OM, que l’on dit désireux de vendre avec une très belle offre, et surtout désireux d’arrêter les frais sur les dépenses et le déficit à combler de l’OM chaque année. En ce qui concerne l’importance du club phocéen aux yeux du natif de Boston, il n’y a absolument aucun délaissement, et Pablo Longoria a tenu à le faire savoir avec vigueur ce jeudi.

Longoria évoque le cas Frank McCourt

« Le niveau d'engagement de Franck McCourt est le même qu'il y a un an ou deux ans. Son emploi du temps ne lui permet pas de venir souvent. Il nous fait confiance, à l'équipe dirigeante en place. Mais je suis en contact avec lui et ses équipes au moins trois ou quatre heures par semaine. C'est un niveau d'engagement qui est quand même important », a assuré le président espagnol de l’OM, que l’on sait très proche de McCourt. En raison de sa position bien évidemment, amis aussi de la période compliquée vécue à l’automne, quand Longoria réfléchissait sérieusement à tout plaquer.

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse du président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 sur notre chaîne @TwitchFR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 21, 2023

C’est l’insistance de Frank McCourt qui a permis d’inverser la tendance, et Pablo Longoria ne remet donc pas une seule seconde en cause l’engagement de l’Américain dans la gestion de l’OM. Si au quotidien, c’est l’ancien recruteur qui est aux commandes, Marseille n’es pas un navire à l’abandon aux yeux de McCourt et le temps qu’il passe démontre qu’il tient toujours en ce projet. Pour beaucoup, cela veut dire qu’une vente n’est pas si imminente que cela, malgré les annonces en ce sens ces dernières semaines.

Il n’en reste pas moins que Longoria reconnait que McCourt peut de moins en moins venir en Provence pour suivre la situation, et que pour les supporters, le message n’est pas idéal. Pour les adeptes de la théorie de la vente, ce démenti de Pablo Longoria ne changera rien, tant le dirigeant espagnol n’aurait pas pu dire le contraire et explique que McCourt ne s’intéressait pas du tout au projet marseillais où il a tout de même mis plus de 400 millions d’euros de sa poche.