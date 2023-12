Vente OM ‍: La date est enfin lâchée ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria dirige-t-il son dernier mercato à la tête de l'OM ? Cela y ressemble fort selon les informations d'un média français qui annonce une vente effective du club provençal en fin de saison.

Difficile d’y voir clair sur l’organisation de l’Olympique de Marseille ces derniers mois. Depuis le coup de chaud de la réunion avec Pablo Longoria et les supporters en début de saison, la refonte chez les dirigeants a bien eu lieu, et il se murmure désormais que Pedro Iriondo, l’un des bras droits de Pablo Longoria, est sur le départ et s’est vu demander d’attendre un peu avant de plier bagages. Une information qui n’est pas anodine pour Le Quotidien du Sport, pour qui un énorme coup se prépare en coulisses et va avoir lieu avant la fin de la saison. Il s’agit encore et toujours de la vente de l’OM à des investisseurs en provenance d’Arabie Saoudite. Cette vente, annoncée pour 2024, aura donc lieu avant la fin de la saison au mois de juin, assure le quotidien sportif.

Pour le média, le fait que Frank McCourt délaisse à ce point l’OM est l’un des éléments qui pousse vers la réalisation de cette vente, alors que le propriétaire américain a fait savoir à Pablo Longoria qu’il ne mettrait pas un centime cet hiver pour recruter. Le président marseillais l’a confirmé en « off » à certains journalistes et même des agents de joueur, avec cette phrase lapidaire : « Il n’y a pas d’argent ». Et pourtant, cela n’empêche pas le dirigeant olympien de discuter avec West Ham, qui pourrait signer sous la forme d’un prêt avec option d’achat pour un montant de plus de 20 millions d’euros. Une somme à débourser en juillet donc, et qui collerait avec le rachat de l’OM par des intérêts saoudiens pour qui un tel montant n’est clairement pas un problème.

Longoria négocie 40 ME pour le mercato

Un accord en sous-mains pourrait ainsi avoir été conclu dans la perspective de la vente, et permettre ainsi à l’OM de ne pas se mettre trop en danger en janvier pour recruter. Une somme de 40 millions d’euros est évoquée par Le Quotidien du Sport afin de se montrer actif en hiver, et emmener Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine. Si la date d’une vente peut encore paraitre lointaine, surtout que l’Arabie Saoudite a les moyens d’acheter le club provençal quand il le désire, le déroulement du mercato marseillais sera donc intéressant à suivre. Si jamais Pablo Longoria doit faire avec des bouts de chandelle et concéder des départs peu compensés, non seulement Gennaro Gattuso risque de ne pas apprécier, mais en plus la possible influence de l’Arabie Saoudite sur l’avenir de l’OM pourra être remise en cause.