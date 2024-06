Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite victime d'une supercherie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les semaines passent sans que le moindre mouvement de l'Arabie Saoudite vers l'OM se concrétise. Et certains remettent directement en cause les fameuses sources souvent évoquées pour justifier les rumeurs d'un départ de Frank McCourt et la venue des Saoudiens.

Le feu d'artifice promis ressemble de plus en plus à un pétard mouillé, et les supporters de l'Olympique de Marseille commencent à sérieusement s'agacer que l'on puisse faire croire que cet été 2024 sera celui du grand passage de témoin entre le milliardaire américain et un consortium composé de Saoudiens, d'Indiens et de Rodolphe Saadé. Au sein de la grande communauté des fans de l'OM, certains pointent du doigt Thibaud Vézirian et ses méthodes. Dans l’émission de Canal Olympien, sur Youtube, Mahmoud Khelil a confié que du côté des vrais journalistes saoudiens, on démentait totalement avoir des sources locales qui parlent de la vente de l’OM à des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et que tout cela ressemblait de plus en plus à une invraisemblable supercherie qui devait rapidement cesser, car elle ne rendait pas du tout service à l'Olympique de Marseille et ses supporters. Et l'intervenant de Canal Olympien de faire une grosse confidence sur ce dossier.

L'Arabie Saoudite et l'OM, c'est le grand flou

« Je suis arabophone, je parle couramment et je comprends l’arabe. Et j’ai vu dans un Space un journaliste saoudien qui s’appelle Ali Al Youssef (Ndlr : Ce journaliste travaille pour différents médias en Arabie Saoudite) et qui est assez réputé dans son pays. Et il a une émission dans laquelle tu peux l’appeler en direct, comme nous faisons, et il a donc reçu un autre journaliste saoudien, proche de tout ce qui concerne les investissements saoudiens dans le football. Et il a dit quelque chose qui m’a interpellé, à savoir que les sources au sujet de la supposée vente de l’OM ne viennent pas d’Arabie Saoudite, mais de France. Ce sujet de l’Olympique de Marseille n’est pas évoqué, faute de source fiable. Alors quand j’entends que l’on parle d’Arabie Saoudite, en fait ce sont des rumeurs venues de France. Quand Thibaud Vezirian parle de sources en Arabie Saoudite, il n’y en a pas. Le fameux Moaid Mahjoub, cité comme référence, a dit la même chose sur la vente du Milan AC, de l’Inter…. », a confié Mahmoud Khelil, visiblement très agacé de cette histoire qui dure depuis désormais quatre ans autour de son club de coeur.