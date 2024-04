Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite va s'offrir Marseille, zéro doute possible

Dans : OM.

Frank McCourt a changé de catégorie ces derniers jours, étant officiellement milliardaire. Le propriétaire de l'OM se délaisse toujours autant du club provençal, dont la vente tarde toutefois à se finaliser.

La fin de saison approche et l’Olympique de Marseille se concentre forcément sur le sportif, avec une remontée à faire en championnat, et un beau quart de finale à disputer en Europa League face à Benfica. Les semaines prochaines s’annoncent donc musclées et cela permet d’éviter les sujets bouillants que peuvent être la construction de l’effectif de la saison prochaine, le nom du futur entraineur, ou l’éternelle vente du club. La seule information nouvelle au sujet du propriétaire est que Frank McCourt est officiellement devenu milliardaire selon le dernier classement des plus grosses fortunes du magazine spécialisé Forbes. Une information qui n’a aucune conséquence sur l’OM, son actualité comme son avenir, comme le souligne Thibaud Vézirian.

McCourt milliardaire, ce n'est pas grâce à l'OM

« Je ne vois pas absolument de relation avec la vente OM. Frank McCourt est en processus de réhabilitation après avoir connu des difficultés. Forbes calcule la valeur des actifs, et non des revenus. Il a du perdre 600 ou 700 millions d’euros sur 6-7 ans tout de même selon certains calculs. Alors, oui c’est un bon homme d’affaires mais il n’y a rien qui revient pour investir dans l’OM. Son projet Liberty est peut-être très bien valorisé », a lancé l’insider spécialisé sur la vente de l’OM, et pour qui la situation n’a donc pas évolué. Au niveau des informations sur ce fameux rachat, il n’y a pas eu de mouvement non plus en provenance d’Arabie Saoudite, mais cela ne l’empêche pas d’être toujours aussi formel, tout est en place pour la finalisation de l’opération.

Cela même s’il a répété que cela pouvait encore prendre du temps comme c’est le cas dans certaines opérations compliquées. « La vente semble très longue ? Sachez que cela n’a rien de très long. Newcastle c’est 44 mois, cela fait cinq ans que cela dure à Manchester et ce n’est même pas pour être majoritaire. Cela fait six ans que cela dure à Saint-Etienne. C’est juste parce que c’est un sujet sur lequel il y a eu de la surinformation, mais cela n’a rien à voir avec le timing. Vu ce qui est mis en place depuis 2-3 ans au club, avec tous les éléments donnés, il y a aucun doute de mon côté sur ce qui arrive. Et même quand on regarde ça de l’extérieur, il n’y a pas beaucoup de doute. Vous serez ravis de ce qui arrive derrière. Soyez tranquille », a lancé Thibaud Vézirian sur sa chaine Twitch, histoire de confirmer que tout semblait indiquer une vente à venir de l’OM à l’Arabie Saoudite. Mais pour le moment, à moins de 60 jours du mois de juin, personne ne voit rien venir et Pablo Longoria vient encore récemment de répéter qu’il se voyait bien continuer à s’investir dans le projet marseillais. Avec Frank McCourt aux commandes forcément.