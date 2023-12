Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite va craquer pour Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM a un atout de taille pour séduire l'Arabie Saoudite, qui cherche à continuer à investir dans le football européen. La Ligue 1 offre plus de possibilités d'aller chercher des titres que la Premier League.

Après Newcastle, l’Arabie Saoudite cherche à investir en Europe pour s’offrir un deuxième club. Ces derniers jours, les indiscrétions de la presse ont même évoqué une hésitation entre l’OM, une cible de longue date, et le Milan AC, dont le prestige est également énorme. A Marseille, la situation a au moins le mérite d’être claire sur le sujet d’une vente du club. Si Frank McCourt se dit officiellement non désireux de vendre, il réclamerait une belle somme de 600 millions d’euros pour céder ses parts et laisser le prochain propriétaire récupérer l’un des clubs français les plus prestigieux, et le seul à avoir gagné la Ligue des Champions.

L'Arabie Saoudite veut des titres et des trophées

Actuellement, l’Arabie Saoudite se développe sur l’organisation d’évènements mondiaux, comme la Coupe du monde 2034, mais aussi la gloire de son championnat, avec des recrues importantes à la pelle depuis un an. Il n’empêche que l’idée d’asseoir sa présence financière en Europe n’est pas oubliée, le pays du Golfe ayant les moyens humains et financiers de travailler plusieurs dossiers en même temps.

Notamment car la situation de Newcastle pourrait finir par agacer, et provoquer un nouvel investissement dans un autre club. Certes, les dirigeants saoudiens ne s’imaginaient pas remporter la Premier League en deux ans tant la concurrence est terrible dans ce championnat. Mais entre l’élimination en Ligue des Champions et l’abandon déjà dans la course au titre à la mi-championnat (les Magpies ont 13 points de retard sur Liverpool, le leader), les Saoudiens sont déçus et n’investissent pas pour faire bonne figure.

Selon le magazine américain Newsweek, qui se penche sur les investissements du Royaume du Golfe, si l’Arabie Saoudite investit en Europe, c’est pour gagner des titres. Quitte à se diriger vers un championnat moins prestigieux, où il sera plus facile de s’imposer, de se qualifier en Ligue des Champions et de marquer les esprits. Un profil qui désigne l’OM, où avec de gros investissements, la bataille pour le titre se ferait alors à deux avec le PSG, et la place en C1 serait quasiment assurée. Dans le but d’impressionner les pays en Europe et même aux Etats-Unis, l’Arabie Saoudite s’est fixé l’objectif de rejoindre des projets gagnants, dans le monde du football comme dans la technologie, et les chances de soulever des trophées sont à l’heure actuelle bien plus grandes dans un OM version Arabie saoudite, qu’à Newcastle où être ultra-riche parmi les très très riches ne fait pas tant de différence que ça.