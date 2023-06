Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite sur le Vieux Port, trois énormes indices

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'Olympique de Marseille donne un coup de chaud à l'été marseillais qui se profile, avec les rumeurs insistantes d'un intérêt prononcé de l'Arabie Saoudite. Les indices pleuvent en ce sens.

Avec la fin de la saison qui laisse un goût d’inachevé, l’Olympique de Marseille n’a pas le choix et se tourne désormais vers un été qui s’annonce bouillant. De l’entraineur aux joueurs, Pablo Longoria doit s’occuper d’un effectif qui sera totalement chamboulé. Ce n’est pas un problème pour le président du club provençal, qui est habitué à gérer cela et aime même tenter de nombreux coups pour construire un effectif qui doit être performant bien évidemment, mais aussi rentable sur le plan financier. Pour cela, Frank McCourt lui fait une totale confiance puisque le propriétaire américain se tient à bonne distance de l’OM, même s’il suit les performances sportives et financières du club bien évidemment. Impossible pour lui de ne pas entendre une nouvelle fois ces bruits de couloir qui font état d’une possible vente du club. Surtout que les informations en ce sens se multiplient, avec de plus en plus de détails.

Une offre que McCourt ne pourra pas refuser

Il y a en premier lieu l’énorme appétit de l’Arabie Saoudite à investir dans le football. Après Newcastle, le Royaume envisage d’organiser une Coupe du monde, et de faire venir les meilleurs joueurs du monde dans son championnat. La presse espagnole affirme qu’un été totalement fou se prépare, et que cela va dépenser à des montants jamais-vu, comme les contrats présentés à Lionel Messi, Karim Benzema et Sergio Ramos le démontrent. Le média I24News, spécialiste sur l’actualité du Moyen-Orient, confirme ainsi la volonté de l’Arabie Saoudite d’investir comme jamais, et de le faire en partie à l’OM avec une offre capable de faire craquer Frank McCourt.

Un consortium franco-indo-saoudien ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM Centre de formation (@omcentredeformation)

Résultat, le nom de l’OM revient inévitablement et Team Football souligne que l’entreprise CMA-CGM, souvent annoncé comme le candidat français au rachat du club provençal, est en liens étroits avec l’Arabie Saoudite en dehors du cadre du football. Cela pourrait provoquer un rapprochement explosif pour en faire un mastodonte capable d’investir massivement dans le club olympien. Le média précise même qu’une troisième partie est intéressée pour ce rachat, avec des actionnaires indiens qui permettraient la création d’un consortium international, et capable aussi d’éviter à l’Arabie Saoudite d’être propriétaire directement de plusieurs clubs, ce que l’UEFA n’apprécie pas.

La LFP n'attend que ça

Enfin, dernier point positif pour un possible rachat de l’OM, l’accueil par les instances en France serait assez unanime. La Ligue 1 souffre d’une perte de crédibilité à l’international, et le seul rayonnement du PSG n’empêche pas le manque de considération pour notre championnat, et les résultats décevants pour ne pas dire plus en Coupe d’Europe. Avoir un autre bastion aussi populaire que l’OM fait saliver la Ligue, qui pense aux droits TV et à son contrat vertigineux avec CVC qui demande en contrepartie des recettes en augmentation.