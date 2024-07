Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite se régale ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La vente supposée de l'Olympique de Marseille avait été évoquée comme un moyen de booster la vente des droits TV de la Ligue 1. Mais la fin du feuilleton en L1 n'a rien changé concernant l'officialisation d'une cession de l'OM. Pas de souci pour le Royaume du Golfe, qui dominera plus facilement le football français.

Vincent Labrune et la LFP attendaient-ils que l'Arabie Saoudite officialise l'acquisition de l'OM à Frank McCourt afin de mieux vendre les droits de diffusion de la Ligue 1 ? C'est l'une des nombreuses théories qui circulaient depuis plusieurs mois pour expliquer que le fameux « feu d’artifice » ait pris un peu de retard. Mais on sait désormais que DAZN et Beinsports ont acheté les droits, et pas vraiment avec un prix record, preuve que les deux chaînes ne s'attendent pas à une explosion de l'intérêt pour la Ligue 1 en France, ce qui aurait été le cas si l'Olympique de Marseille avait réellement été vendu par l'homme d'affaires américain. De son côté, Thibaud Vézirian estime que les dossiers n'avaient finalement rien à voir, et que les investisseurs saoudiens se moquaient bien de ces petits soucis financiers qui impactent pourtant lourdement la Ligue 1. Le journaliste d'Entrevue reste d'une confiance absolue, balayant de plus en plus brutalement ceux qui osent contester ses affirmations.

L'Arabie Saoudite officialisera quand bon lui semble

Dans son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian a raconté sa version des faits suite aux derniers événements. « Est-ce que l’officialisation de la vente de l’OM peut se faire maintenant que l’acquisition des droits TV est faite ? ça peut se faire tous les jours, avant ou après. J’ai toujours expliqué, à juste titre, que l’OM pouvait sauver le football français, avant ça, et je pense que c’était un coup de poker de la Ligue de Football Professionnel, qui attendait une vente avec grand plaisir. Maintenant, les investisseurs et les hommes d’affaires qui sont derrière ça (Ndlr : l’achat de l’OM à Frank Mccourt) la jouent pour eux, et ils ont raison aussi de dire qu’ils n’ont pas vraiment besoin des droits TV et du coup « débrouillez-vous entre vous, on n’est pas responsable des dernières années du foot français. On aura moins à investir pour dominer le foot français ». Avec ce deal actuel de 5 ans c’est la faillite de la Ligue 1 (…) Si vous pensez qu’il ne se passe rien du côté de l’OM, pas de souci, vivez dans ce monde-là, mais ceux qui suivent mon travail savent ce qui arrive. Je peux comprendre que certains se perdent, car ils ne suivent pas cela sérieusement », a fait remarquer TV, qui estime ne pas à se justifier en permanence sur la vente de l'OM. Et préfère laisser entendre que ceux qui doutent de la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite sont ceux qui ne comprennent pas vraiment comment le business du football fonctionne.