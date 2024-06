Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite repousse le calendrier

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gilles Favard a remis le feu aux réseaux sociaux en affirmant vendredi qu'un club de Ligue 1 allait être rapidement vendu. La cession de l'OM par Frank McCourt a évidemment été évoquée.

Les jours passent et la fin du mois de juin se profile, certains ayant avancé le 30 juin comme une date limite idéale pour officialiser la vente de l'Olympique de Marseille au consortium saoudien. Bien sûr, chaque jour qui passe rend ce scénario du feu d'artifice difficile à croire, les Saoudiens ne communiquent pas du tout sur ce sujet, comme c'est le cas depuis 4 ans et les premières rumeurs. Mais vendredi, lorsque Gilles Favard est intervenu sur X pour dire qu'un club de Ligue 1 allait être vendu, les regards se sont tournés vers Thibaud Vézirian. Pour le journaliste d'Entrevue, le message de l'ancien membre de L'Equipe du Soir ne concerne pas l'OM, dans la mesure où l'Arabie Saoudite est déjà en place à l'Olympique de Marseille. « Une surprise à venir ? Ce ne sera pas l’OM, puisque tout a été dit et ce ne sera pas une surprise. Ce ne sera pas Monaco, puisqu’on sait que c’est en cours, je ne vois pas…. », a reconnu TV.

La vente de l'OM officialisée plus tard que prévu ?

Un club de Ligue 1 bientôt vendu ?

Reste désormais la brûlante question de la date de l'officialisation de la vente de l'OM. Et là, c'est clairement un peu plus flou. « Serait-il possible que l’officialisation de l’OM n’ait pas lieu avant la reprise du championnat de Ligue 1 ? Oui c’est possible comme c’est possible qu’il n’y ait pas de diffuseur pour la L1, qu’il y ait une guerre mondiale, il peut y avoir 100.000 trucs. Je ne suis pas devin, je ne sais pas, tout est possible (…) Je ne peux pas répondre à cette question, je n’en sais rien. J’informe sur des sources, des informations, des documents. Je n’informe pas sur des hypothèses ou sur ce qu’il peut se passe potentiellement », a expliqué Thibaud Vézirian, au risque de décevoir ceux qui attendaient une vente rapide de l'Olympique de Marseille et de conforter ceux qui pensent que tout cela est devenu une gigantesque farce.