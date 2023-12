Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite provoque un séisme à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’excitation monte à Marseille après l’annonce d’un journaliste saoudien confirmant l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour l’OM. Un rachat du club détenu par Frank McCourt fait plus que jamais fantasmer.

Mercredi, une annonce a provoqué une certaine excitation chez les supporters de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. En effet, un membre de la Fédération saoudienne des médias sportifs et rédacteur pour le média en ligne saoudien Al-Youm s’est fendu d’un tweet dans lequel il évoque publiquement un potentiel rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite « Le club de Marseille est l'option la plus importante pour le Fonds d'investissement public saoudien. Milan est sur la liste, mais le club français est l’option la plus importante dans laquelle PIF peut investir » peut-on lire sur le tweet du journaliste, qui cependant va à l'encontre des rumeurs qui disent que le dossier est bouclé depuis trois ans.

Vente OM : Un journaliste saoudien fait une fracassante annonce https://t.co/3saP3PfK96 — Foot01.com (@Foot01_com) December 27, 2023

Une telle rumeur venant d'un journaliste saoudien a logiquement un impact important sur les réseaux sociaux, à l’heure où une certaine partie des supporters de l’OM est à l’affût du moindre indice au sujet d’une potentielle vente du club phocéen par son actuel propriétaire Frank McCourt. En toute logique, cette annonce a donc massivement fait réagir des supporters qui attendent avec impatience le rachat de l’OM par un richissime investisseur afin d’être en mesure de concurrencer le PSG.

L'Arabie Saoudite excite X

« PIF il te faut combien de temps encore pour réfléchir ? Pose le chèque et finalise cette vente de l’OM ! », « Hâte de voir la vidéo de @ThibaudVezirian pour le feu d'artifice final de cette #venteom, janvier sera chaud », « Coup de froid chez les anti-vente OM » ou encore « Venez à Marseille le club pourra rivaliser avec le PSG, l’OM à une grande histoire et un magnifique stade plus la ferveur et la passion de ses milliers de supporteurs dans toutes la France » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où cette annonce de la part d’un média saoudien a fait naitre un nouveau vent d’espoir. Parallèlement, de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille restent prudents, lassés des effets d’annonce qui ne sont pas suivis d’actes concrets pour le moment. D'autant que l'OM n'a pas encore été choisi par la Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) qui hésite encore avec l'AC Milan.