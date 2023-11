Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite ne négocie pas avec « ‍un idiot ‍»

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques semaines maintenant, voici l'OM de nouveau sujet à des rumeurs de vente. Mais Frank McCourt surévaluerait le club phocéen, c'est du moins ce que l'on croit.

La saison de l'OM n'est pas du tout celle escomptée pour le moment. Les résultats ne sont pas au rendez-vous sur la scène nationale et les tensions sont nombreuses. Pour ne rien arranger, des rumeurs de vente viennent perturber le club phocéen. Pour certains, il s'agit en revanche de plus que de rumeurs. Romain Molina confirmait récemment dans un live qu'une vente était bien dans les tuyaux, mais que cependant, Frank McCourt aurait « dans la tête que l’OM valait 500-600 millions d’euros ». Une somme qui empêcherait donc sa vente. Pourtant, Thibaud Vezirian pense lui que le propriétaire américain sait très bien ce qu'il fait et que ces bruits sur McCourt sont totalement infondés et à la limite d'être scandaleux.

McCourt tout en contrôle ?

Lors d'une réponse via le siteTeam Football, le spécialiste de la vente supposé de l'OM à des investisseurs saoudiens a en effet répondu à Romain Molina sur le sujet. « Ce que je peux vous dire publiquement, c’est qu’il est regrettable que tant de personnes parlent de ce dossier sans l’avoir étudié aussi minutieusement que je l’ai fait, nuit et jour. Il est dommage de constater que les spéculations continuent de toutes parts, alors que désormais, tous les indicateurs sont au vert. Cela est d’ailleurs clairement confirmé par les médias saoudiens : les voyants sont au vert. Et il est regrettable de voir que certains considèrent McCourt comme un homme d’affaires naïf. On ne devient pas un entrepreneur de son calibre en étant stupide. Il est parfaitement au courant de ce qui se passe à l’OM. D’ailleurs, son absence du club depuis un an et demi s’explique : il connaît précisément le processus en cours menant à l’officialisation de la vente. Alors, arrêtez de le sous-estimer et de le prendre pour un idiot », a notamment indiqué Thibaud Vezirian, toujours aussi persuadé que la vente OM à l'Arabie saoudite est une affaire qui roule. De quoi jouer encore un peu plus avec la patience des fans, déjà perdus sur la situation à Marseille.