OM ‍: Longoria se cherche un dernier plaisir au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'a pas encore fini son mercato hivernal. Les Phocéens doivent gérer plusieurs dossiers sur le plan offensif et au milieu de terrain. Néanmoins, la priorité pourrait bien être en défense centrale d'autant que l'avenir de Leonardo Balerdi est flou.

Si l'attaque marseillaise n'a pas toujours donné satisfaction, c'est autre chose concernant la défense. L'OM est satisfait du rendement de sa charnière avec un effectif riche et varié dans ce secteur : Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi notamment. Cependant, Pablo Longoria pourrait être amené à recruter à ce poste spécifique. En effet, fidèle à sa politique de trading, le président marseillais n'exclut pas un peu de changement si les offres financières sont à la hauteur. Leonardo Balerdi n'est pas assuré de rester sur la Canebière.

Un défenseur central à l'OM d'ici une semaine ?

L'information émane de Foot Mercato et de son journaliste Sébastien Denis. Dans un live vidéo, il a confirmé l'info venue d'Espagne selon laquelle Leonardo Balerdi était convoité par l'Atlético Madrid au mercato. Une vente de l'Argentin est tout à fait réaliste à court terme, ce qui oblige l'OM à déjà s'organiser. Selon Sébastien Denis, l'OM travaille à l'arrivée d'un nouveau défenseur central pour la fin du mercato.

Il ne donne encore aucun nom de cibles marseillaises. Cependant, connaissant Pablo Longoria, cela pourrait venir d'Italie. On pense par exemple au Colombien de Bologne Jhon Lucumi, suivi par l'OL mais aussi par Monaco et Nice selon les médias italiens. Autant dire que l'OM va être une fameuse épine dans le pied de ces clubs français, notamment côté lyonnais. Avec l'OM comme adversaire, la quête d'un défenseur central sera encore plus complexe pour l'OL.