Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite et la mairie déjà d'accord ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En ce début de semaine, l'optimisme est toujours de rigueur concernant la vente de l'OM à des Saoudiens. La hausse du prix de location du Vélodrome ne change rien à la donne.

On l'a appris la semaine passée, la municipalité marseillaise a décidé d'augmenter le prix de location du stade à l'Olympique de Marseille. Une décision unilatérale qui n'a pas provoqué de réaction du côté de Frank McCourt et Pablo Longoria, alors que la hausse est tout de même violente. De quoi nourrir la théorie d'une vente imminente ou même déjà acquise du club phocéen à des intérêts saoudiens. Ce lundi, Thibaud Vézirian le fait remarquer, là où on explique que l'homme d'affaires américain réclame à Longoria de faire des économies, d'un seul coup McCourt ne bronche pas malgré un prix de location du Vélodrome qui augmente de deux millions par an. De là à masquer à peine une vente déjà actée ? Il n'y a qu'un pas que TV franchit.

La Vélodrome au coeur de l'accord OM-Arabie Saoudite ?

Enfin le « 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐕𝐞́𝐥𝐨𝐝𝐫𝐨𝐦𝐞 » se remet en place ! #TeamOM pic.twitter.com/BeAsh0FUak — Édition Marseille (@EditoMarseille) December 9, 2023

Interrogé sur ce sujet par un abonné de sa chaîne, Thibaud Vézirian fait remarquer cette étrangeté et pense que cela confirme la théorie qu'il défend depuis bientôt trois ans. « Pourquoi le loyer du Vélodrome a augmenté pour l’OM ? Parce que le projet est à la hausse, il y a des moments où tu peux ajuster le loyer, donc il faut le faire. Il faut tout simplement le mettre à la hauteur de ce que va devenir l’OM. Il y a deux ans, il avait déjà augmenté de 25%, là, il en reprend 25%. Déjà en 2021 il y avait dans les tuyaux une officialisation de la vente, le propriétaire (Ndlr : Frank McCourt) nous avait dit que ça faisait cher. Mais là, personne n’a rien dit, alors que le loyer passe de 6 à 8 millions d’euros », a confié TV.

Ce dernier est cependant devenu très prudent désormais concernant l'imminence d'une annonce pour la vente de l'OM. « L'officialisation prévue pour quand ? Je ne sais pas ! Mais tout va bien », a répété le journaliste, histoire de ne pas inquiéter ses fans. Il y a quelques semaines, David Berger avait lui parlé d'une vente de l'Olympique de Marseille aux Saoudiens pour 400 millions d'euros en janvier, avec en cadeau un mercato de feu. Tout cela semble déjà à ranger aux oubliettes et la vente repoussée sine die. De quoi énerver encore un peu plus tout le monde.