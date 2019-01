OM : Franck Ribéry à Marseille, oui c'est toujours possible

Dans : OM, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

La rumeur évoquant un potentiel retour de Franck Ribéry à l'Olympique de Marseille ne serait pas si farfelue que cela...

Si Franck Ribéry a réalisé la carrière qu'il a réalisé, c'est en grande partie grâce au club phocéen. Brillant durant son passage à Marseille (2005-2007), l'ailier a ensuite régalé l'Europe au Bayern Munich, où il a touché les sommets en 2013, en terminant sur le podium du Ballon d'Or, avec une Ligue des Champions en poche. S'il régresse depuis, entre graves blessures et manque de confiance, Ribéry retrouve une nouvelle jeunesse cette saison, en étant titulaire et décisif (5 buts). Mais ces derniers jours, le joueur de 36 ans fait plutôt couler de l'encre sur le mercato. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant français attise les convoitises de plusieurs clubs européens. Parmi eux, l'Olympique de Marseille est évoqué.

Si cette rumeur a été refroidie par Le Parisien ces dernières heures, La Marseillaise vient de relancer ce bruit de couloir. « En ce qui concerne Franck Ribéry, qui est libre de s'engager où il veut dès ce mois de janvier, la rumeur n'est pas infondée », avoue le média local. De quoi ravir les supporters olympiens, qui se plaignent notamment des performances de Radonjic à gauche depuis le début de la saison ? Probablement, mais Ribéry est tout de même en fin de carrière, et pas sûr qu'il envisage de revenir en France. Même si l'OM et Marseille restent à part pour lui, vu qu'il a gardé certaines attaches phocéennes durant ces douze dernières années, Ribéry est amoureux de l'Allemagne, et il s'y voit bien finir sa carrière.