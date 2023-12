Vente OM ‍: McCourt s'en fiche, il lâche 12 millions sans broncher

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Au coeur des rumeurs sur la vente de son club, Frank McCourt parait toujours aussi détaché. Il a signé sans broncher le nouveau tarif du Vélodrome, qui vient d'augmenter de 60 % en moins de deux ans.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt continue de payer les factures, et celles-ci ne diminuent pas. S’il se murmure que Pablo Longoria n’aura peut-être pas les mains libres au mercato pour recruter comme bon lui semble, cela reste encore à prouver tant le président espagnol de l’OM a toujours réussi à faire en sorte que son club investisse à chaque mercato. L’homme d’affaires américain va-t-il continuer à signer les chèques sans broncher, comme il le fait depuis le rachat du club ? Cela y ressemble fort avec ce dernier exemple puisque la Mairie de Marseille s’est félicité de l’accord trouvé avec l’OM pour augmenter une nouvelle fois le loyer du Vélodrome.

60 % d'augmentation, McCourt dit oui

La part fixe payée par le club provençal était en 2021 de 5 millions d’euros pour bénéficier de l’enceinte du Boulevard Michelet. Après une première augmentation à 6,5 ME décidée par le nouveau maire Benoit Payan, le montant vient encore d’augmenter. De 2024 à 2026, Frank McCourt devra lâcher 8 millions d’euros pour bénéficier de la convention d’occupée, qui doit être définitivement signée le 15 décembre prochain. Mais l’accord a déjà été accepté par l’Américain, qui n’a visiblement rien trouvé à y redire.

« Grâce à cette convention, la Ville de Marseille va percevoir huit millions d'euros de loyer en part fixe, contre 6,5 millions d'euros comparé au dernier contrat et cinq millions en 2017. Je tiens à remercier l'Olympique de Marseille pour ce nouvel accord. La ville et son club sont indissociables. En trois ans, nous avons augmenté de trois millions d'euros le loyer du Stade Vélodrome : c'est de l'argent en plus pour les Marseillaises et les Marseillais et un plus juste retour sur investissement », s’est félicité la ville de Marseille dans un communiqué. De son côté, par rapport au prix du loyer pratiqué encore en 2021, le propriétaire de l’OM va débourser 12 millions d’euros de plus au total pour aller jusqu’en 2026. Une somme non négligeable pour Frank McCourt, que l’on annonce toujours vendeur si une énorme offre venait à se présenter. En attendant, le Bostonien continue de payer des factures en augmentation alors que les résultats européens ou les titres nationaux se font toujours attendre. Un tel détachement qui ne manque pas d'alimenter les bruits sur son intérêt à conserver l'OM.