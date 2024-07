Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite est là, il pleut des confirmations

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que Pablo Longoria se démène sur le marché des transferts, avec de gros moyens financiers, certains estiment que cela prouve bien que Frank McCourt n'est pas tout seul à investir de l'argent dans l'OM.

Réussir à faire venir un entraîneur aussi prestigieux que Roberto de Zerbi, qui plus est avec un staff conséquent, et en plus assumer avoir de grosses ambitions lors de ce début de mercato, il n'en fallait pas plus pour que l'ombre des Saoudiens plane de nouveau au-dessus du Vélodrome et de l'Olympique de Marseille. Même si à ce jour, rien ne permet de croire que le Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite (PIF) a mis le moindre euro dans les caisses de l'OM, les décisions de Pablo Longoria seraient à même de prouver que discrètement le consortium mené par les Saoudiens est déjà en action dans les couloirs de la Commanderie et que la vente de l'OM est forcément imminente. Cependant, une énorme majorité des supporters estime que tout cela n'est que du vent et l'un d'eux est venu se confronter à Thibaud Vézirian.

La vente de l'OM aura lieu, il persiste et signe

Piqué au vif par une remarque assassine d'un fidèle de son émission sur Twitch, le journaliste d'Entrevue s'est lancé dans une longue plaidoirie concernant ses affirmations sur le dossier de la vente de l'OM par Franck McCourt dont il parle depuis quatre ans. « Oser penser que j’ai été manipulé alors que j’ai fait quatre ans d’enquête, c’est vraiment que vous n’avez rien suivi ou rien compris (…) Je ne gère pas la temporalité et je ne l’ai jamais gérée, ce n’est pas mon souci. En revanche, je suis le dossier chaque jour et je n’ai pas besoin d’en parler publiquement. Ne vous inquiétez pas, j’ai une pluie de confirmations, une pluie de félicitations que je reçois de la part de gens qui connaissent le sujet dont c’est le métier, je n’ai aucun problème. Je n’écris pas un livre dans le vent, et j’ai même d’autres projets qui se concrétisent, il ne faut pas s’inquiéter pour moi. Ceux qui disent le contraire sont manipulés par le bazar dans les médias », estime Thibaud Véziriaan, qui pense qu'au final, il aura raison. Les supporters de l'OM aimeraient juste savoir si ce sera demain ou dans dix ans.