OM : Mandanda n'est pas mort, cette légende du PSG le prouve

En grande difficulté ces dernières semaines, Steve Mandanda a livré une prestation très peu rassurante face à Dijon, vendredi soir.

Coupable sur le premier but, l’international français semble en crise de confiance malgré le regain de forme de son équipe, et malgré le fait qu’il ait récupéré son brassard de capitaine en l’absence de Payet et de Luiz Gustavo. Néanmoins, il est encore bien trop tôt pour définitivement enterrer le gardien marseillais selon Rio Mavuba, lequel estime que Steve Mandanda serait bien inspiré de prendre confiance sur Gianluigi Buffon, toujours au top du haut de ses 41 ans.

« S'il est sur le déclin ? Cela me paraît prématuré de dire ça. Steve est un être humain, il peut connaître un passage à vide, une somme de petits détails qui font que ça ne marche pas cette saison. L'OM peut encore compter sur Mandanda. Et l'exemple de Buffon prouve que les gardiens peuvent durer ! » a lâché le consultant de RMC Sport. De toute évidence, la prestation de Steve Mandanda face à Amiens samedi prochain sera scrutée de près. Car dans la cité phocéenne, les septiques sont de plus en plus nombreux au sujet du gardien formé au Havre…