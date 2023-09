Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite est là, il crie victoire ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que le Vélodrome accueillait le Pape François, le miracle d'une vente possible de l'Olympique de Marseille a des investisseurs saoudiens a été ouvertement évoqué dans le quotidien sportif. De quoi faire jubiler le spécialiste du dossier.

« Je vous l’avais dit ». Deux ans et demi après avoir annoncé la vente de l’OM à des investisseurs saoudiens, Thibaud Vézirian s’est régalé en voyant vendredi dans L’Equipe que Julien Fournier avait contacté Frank McCourt afin de lui faire part de l’intérêt de ce pays pour l’Olympique de Marseille. Une discussion qui a tourné court compte tenu des exigences financières de l’homme d’affaires américain pour vendre son club. Mais, entre les événements de cette semaine, et la menace d’un départ de Pablo Longoria qui dirige l’OM, l’homme de Boston pourrait être tenté de lâcher l’affaire, surtout si les Saoudiens insistent. Ce scénario permet à TV de jubiler ouvertement, même si à cet instant le club phocéen a toujours le même propriétaire et que ce n’est pas Mohammed ben Salmane.

L'OM vendu, il y croit de plus en plus fort

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒𝐈𝐐𝐔𝐄 ⚔️ #PSGOM



Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 affrontent le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45 au Parc des Princes pour le compte de la 6ème journée de @Ligue1UberEats ! 🔥 pic.twitter.com/mpS1a8SmqC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

Il n’empêche, Thibaud Vézirian pense que désormais la manœuvre est engagée et que cela va se concrétiser. « Ça ressemble à un tournant. Beaucoup de gens qui à l’époque étaient très peu au fait de la situation commencent à prendre conscience de ce qui se trame. Les investissements massifs de l’OM depuis l’été 2021, la quasi-disparition de Frank McCourt et les changements à tous les étages du club leur avaient aussi mis la puce à l’oreille. Avant, le sujet n’était soi-disant qu’un serpent de mer, désormais, il est admis des contacts réguliers entre le clan McCourt et le Moyen Orient. On avance tout doucement. Bientôt, on nous dira que le deal s’est fait en 3 semaines, presque sur un coup de tête. Alors qu’il est évident qu’un tel dossier ne se traite pas de cette façon. Et puis, on nous dira aussi que vu le consortium final multi-entreprises présenté, ça n’a rien à voir avec le deal de 2021. On s’y attend, ce n’est pas un souci », explique l’ancien journaliste, qui a parfois été accusé d’avoir fait de ce sujet de la vente supposée de l’Olympique de Marseille son fonds de commerce. A l'heure qu'il est rien n'est cependant signé, et les supporters de l'OM devront encore patienter avant de connaître la fin de ce feuilleton...si fin il y a.