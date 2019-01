OM : Les coulisses de l'incroyable feuilleton Balotelli révélées

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

C’est ce mercredi matin que l’interminable feuilleton Mario Balotelli va officiellement prendre fin. Effectivement, le buteur italien de 28 ans est attendu à 10 heures au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus pour passer sa traditionnelle visite médicale, préalable à sa signature pour six mois en faveur de l’actuel 7e de Ligue 1. Et tandis que certains supporters phocéens espéraient secrètement qu’une année en option soit glissée dans le contrat de l’ancien Niçois, le journal L’Equipe révèle ce mercredi que ce n’est pas le cas. Et le quotidien national va plus loin, en dévoilant toutes les coulisses des négociations longues et parfois difficiles avec Mino Raiola, également agent de Blaise Matuidi ou encore Zlatan Ibrahimovic.

« Mardi, Jacques-Henri Eyraud a accepeté, par mail, les dernières exigences de Raiola sur les primes de but, par palier (3, 5, 7, 10, 13, 15, 20, etc). Cela n’a pas déplu à l’agent italien, qui aime avoir le dernier mot. Le rusé Raiola évoquait au début des pourparlers un salaire annuel de 5ME et à Nice pour son poulain, un chiffre évidemment invérifiable. Pour faire simple, le président marseillais a sorti le chéquier, celui de Frank McCourt, qui a validé l’opération financière en proposant un package. Il tourne, selon nos sources, à 4ME brut pour la période, assortie de 1,4 ME de parts variables. Pour faire passer la pilule auprès du vestiaire et du grand public, le salaire de base officiel a été fixée à 500 000 euros brut mensuels » explique le média, qui précise par ailleurs que le salaire mensuel de Mario Balotelli augmentera automatiquement de 100 000 euros si ce dernier atteint la barre des 10 buts marqués dans la cité phocéenne. Des primes d’assiduité (aux entraînements, envers les supporters, les arbitres) ont également été incluses et représentent 20 % de son salaire. Autant dire que Super Mario a tout intérêt à se tenir à carreau. Et à relancer l’OM… Avant de renégocier avec le club phocéen en juin prochain pour une éventuelle prolongation.