Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite dévoile son énorme appétit

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite va remettre un énorme coup de booster à ses investissements, pour continuer de redorer son image. Le football n'y échappera pas, alors que la rumeur du rachat de l'OM court toujours.

Voilà désormais plusieurs années que l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’OM est annoncé. Tractations compliquées, opportunité d’investir à Newcastle prioritaire, Frank McCourt trop gourmand, relations réchauffées avec le Qatar propriétaire du PSG, tout est évoqué pour tenter d’expliquer ce retard en désaccord avec les annonces grandiloquentes. Et pourtant, le Royaume du Golfe ne manque pas de moyens grâce à son fonds d’investissement (PIF) qui possède des ressources aussi inépuisables que le pétrole dans cette région.

L'Arabie Saoudite lâche 500 ME... pour un golfeur

La preuve, les derniers investissements effectuées par l’Arabie Saoudite démontrent toujours autant d’envie de se développer au travers du sport, que ce soit le football ou les autres activités. La diversité est l’une des forces du Royaume qui veut étendre son emprise non pas sur quelques points forts, mais être présent partout, que ce soit dans le football bien évidemment, mais aussi dans le golf, les sports automobiles, les sports de combat, bientôt les sports d’hiver et prochainement des parts dans des franchises de sport américain. Le dernier développement en date concerne le tennis, puisque l’Arabie Saoudite essaye d’arracher les finales du Masters 2024 pour organiser cette épreuve, mais la WTA résiste aux offres exceptionnelles. Du moins pour le moment.

Une preuve pour le média Front Office Sports que l’Arabie Saoudite va continuer d’investir massivement dans le sport, et en particulier dans le football où, malgré Newcastle et les stars qui arrivent dans le championnat local, l’image reste à améliorer aux yeux de l’Europe et de l’Amérique, et de futurs dépenses vont être faites d’ici la Coupe du monde 2034. De quoi se payer un autre club de football. Sans aucun problème si la volonté est là, car l’argent n’est vraiment pas le nerf de la guerre pour le Royaume. Le PIF vient en effet de dépenser 500 millions d’euros pour se payer… un golfeur. L’Espagnol Jon Rahm a rejoint le circuit LIV financé par l’Arabie Saoudite pour 500 ME net par saison, afin de le motiver à quitter le circuit classique. Soit le montant environ demandé par Frank McCourt pour lâcher l’OM.