Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite avec Zidane en 2024, il en a des frissons

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis près de deux semaines, les rumeurs au sujet d’une vente de l’OM par Frank McCourt à l’Arabie Saoudite sont de plus en plus insistantes. Et chaque insider y va de sa petite précision au sujet d’un potentiel changement de propriétaire à Marseille.

La semaine dernière, on apprenait de la part de France Bleu Provence que Zinedine Zidane dispose d’ores et déjà d’un accord verbal avec l’Ararabie Saoudite pour entraîner l’Olympique de Marseille en cas de vente du club par Frank McCourt au PIF. Une version confirmée par Thibaud Vézirian, pour qui la vente de l’Olympique de Marseille aux Saoudiens est évidente depuis plusieurs mois. Ce jeudi, c’est au tour de Bengous, célèbre YouTubeur et influenceur marseillais d’y aller de sa petite information.

Bengous lâche ses infos sur la vente de l'OM

Sur son compte Snapchat, le supporter de l’Olympique de Marseille a confirmé les négociations très avancées entre l’OM de Frank McCourt et l’Arabie Saoudite. Selon lui, les discussions sont « sur la bonne voie » et pourraient aboutir à un changement de propriétaire dans la cité phocéenne d’ici l’année prochaine. Bengous précise que selon ses sources, aucune vente de l’OM ne sera officialisée d’ici la fin de la saison. Mais l’insider a bon espoir de voir les choses évoluer d’ici la saison 2024-2025. Une information sur laquelle chacun se fera son propre avis…

Vente OM : « Tout est calé », l’Arabie Saoudite arrive ! https://t.co/E4Q5lArzEu — Foot01.com (@Foot01_com) October 3, 2023

« Bon les gars, je pense qu’il est temps de vous parler de ce qui se dit ici en Arabie Saoudite et de ce que j’ai pu entendre à droite à gauche avec des gens qui sont vraiment sérieux. C’est sur la bonne voie et je pense que c’est maintenant une question de temps. Cela ne va pas se faire dans un mois ou dans les six prochains mois. Je pense que la saison en elle-même, on va la laisser passer qu’il y ait une qualification en Ligue des Champions ou pas » a lancé Bengous dans le plus grand des sérieux sur son compte Snapchat avant d'en dire plus.

L'Arabie Saoudite à l'OM d'ici un an ?

« Cela fait 10 ans qu’on tourne en rond sans gagner de titre, que c’est toujours la même chanson, que l’on n’arrive pas à trouver un investisseur. Là, ça m’a l’air vraiment du concret. Quand ça parle de Zidane à l’OM, ça me met directement les frissons. Maintenant il va falloir attendre parce que ce n’est pas des choses qui vont se faire rapidement. Mais d’ici l’année prochaine normalement, c’est acté » a lancé Bengous, en direct depuis l’Arabie Saoudite sur son compte Snapchat. Du côté de Frank McCourt ou encore de Pablo Longoria, on continue de démentir ou au mieux de rester silencieux sur une potentielle vente de l’Olympique de Marseille à court ou moyen terme.