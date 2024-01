Vente OM ‍: « ‍L’Arabie Saoudite a tout négocié, l'annonce est possible ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le feuilleton de la vente supposée de l'Olympique de Marseille a repris de l'ampleur au moment où des rumeurs évoquent le départ imminent de Pablo Longoria. Tout est encore un peu flou, mais lui voit très clairement que la cession est proche.

La situation de Pablo Longoria à la tête de l’OM suscite de nombreuses interrogations, le président espagnol du club phocéen ayant vu la totalité de ses proches quitter Marseille ces dernières semaines. Et les rumeurs évoquent désormais le départ de celui que Frank McCourt avait placé à la tête de l’OM en 2021 après avoir viré Jacques-Henri Eyraud. Alors forcément, ce flou énorme à la tête de l’Olympique de Marseille permet à ceux qui annoncent la vente du club de dérouler leur théorie.

Autrement dit, après le départ de Pablo Longoria, le propriétaire américain va ensuite officialiser l’accord avec des investisseurs saoudiens, même si on a du mal à comprendre en quoi Longoria empêchait cette session. De fait, Thibaud Vézirian s’étonne que l’on puisse parler de ce scénario, car, selon lui, le dossier de la vente de l’OM est bouclée depuis bien longtemps et que tout est à présent une question de communication. Accusant ceux qui remettent en cause son travail initié il y a trois ans de ne rien y connaître, TV estime qu’il est impossible de donner une date d’officialisation, mais que cela peut tomber aujourd’hui, demain…

La vente de l'OM c'est fait, reste à l'officialiser

Longoria fait ses valises, feu vert sur la vente de l'OM ! https://t.co/QCBIqqMTAX — Foot01.com (@Foot01_com) January 16, 2024

Face à ses fidèles, Thibaud Vézirian a évoqué le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille. « A l’OM, c'est profil bas sur la vente, mais des salariés se mettent à me parler, à en discuter (…) Quand vous en parlez aux spécialistes de la fusion-acquisition, on est dans une logique de baisse salariale, car c’est demandé par la DNCG, donc Lodi s’en va, et ça permet d’augmenter les transferts, il n’y a plus de direction, Tessier prend tout. Beaucoup disent que Tessier va remplacer Longoria en attendant l’officialisation de la cession, c’est quand même un bazar majuscule (…) Perso, je n’ai aucune date à donner. Bien sûr que les sources foncent à droite à gauche en disant que d’ici fin juin ça devrait arriver. Il n’y a aucune certitude dans les affaires, pour autant les faisceaux sont au vert à Marseille et en Arabie Saoudite. Tout s’est mis en place, cela se profile (…) Oui, aujourd’hui, j’ai le sourire et on voit ce qui va arriver. On le verra dans mon livre, il n’était pas prévu que Longoria reste aussi longtemps. Moi, j'ai des garanties, les gens ne respectent pas mon travail, mais c’est la rançon de la gloire (…) Oui le deal est fait, mais ce n’est pas public. Le mot « vendu » provoque de l’incompréhension, et le curseur n’est pas le même pour tout le même (…) Que ce soit Al-Hilal, le club que possède Al-Walid ben Talal Al Saoud, qui achète Lodi, c’est assez marrant. Lodi s’en va dans le club du propriétaire qui est l’homme qui avait fait l’offre de rachat de l’OM en 2021 (…) La vente est déjà négociée, dont une annonce est possible chaque jour », a prévenu le spécialiste de ce dossier qu'il a lui-même créé.