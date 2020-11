OM : Le meilleur du 21e siècle, c'est Thauvin !

Dans : OM.

Buteur face à Nantes, Florian Thauvin est désormais le meilleur buteur marseillais du 21e siècle.

Quelques jours après une nouvelle déroute en Ligue des Champions face à Porto, l'OM s'est repris en battant le FC Nantes (3-1) au Stade Vélodrome. Auteur d'un début de match canon, les Olympiens ouvraient rapidement le score grâce à Florian Thauvin. En plus de permettre à son équipe de démarrer sur les chapeaux de roues, l'international français profitait de ce magnifique lob pour battre un record. Inscrivant son 72eme but pour l'OM en Ligue 1, l'ailier est ainsi devenu le meilleur buteur du club au 21e siècle, dépassant Mamadou Niang qui avait marqué à 71 reprises entre 2005 et 2010.

Revenu à Marseille en 2016 après un flop à Newcastle, Florian Thauvin s'est rapidement imposé comme un des éléments forts de l'OM. Après une saison quasi blanche en 2019-2020 suite à sa grave blessure, le joueur de 27 ans semble armé pour réaliser une grande année. Impliqué dans 9 buts en 10 matchs de Ligue 1 cette saison (4 buts et 5 passes décisives), le champion du monde 2018 n'est pas étranger à la bonne série en cours des Marseillais. En effet, l'OM a enchaîné sa quatrième victoire de rang en championnat et pointe à la troisième place du classement. Un bilan contrasté par les performances désastreuses en Coupe d'Europe. Courtisé par plusieurs clubs de Serie A et notamment le Milan AC selon Mediaset, il pourrait disputer sa dernière saison sous les couleurs olympiennes. Dans un contexte actuel difficile, nul doute que les supporters marseillais préfèreraient garder un des rares joueurs de l'effectif capable de marquer une quinzaine de buts par saison.