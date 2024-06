Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite a pris les commandes du club

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM débute de manière très convaincante son mercato, et c'est en totale contradiction avec ce qu'avait demandé Frank McCourt. La vente du club est indéniable selon le spécialiste du sujet, pour qui l'Arabie Saoudite est derrière tout cela.

Faute de Coupe d’Europe, en raison d’un énorme déficit de plusieurs dizaines de millions d’euros, l’Olympique de Marseille allait devoir faire un mercato à l’économie. Réduire les salaires, et donc la taille de l’effectif, était la première priorité annoncée. Cela ne saute pas aux yeux quand on regarde le début du mercato marseillais. Si Vitinha est en effet parti, et que d’autres transferts sont envisageables, l’activité de Pablo Longoria, qui a mis le paquet pour recruter Roberto De Zerbi et compte lui offrir un effectif de gala, ne colle pas du tout avec la politique du club.

« Il faut arrêter de se moquer du monde »

Pour Thibaud Vézirian, il ne fait absolument aucun doute que c’est la preuve que Frank McCourt n’est plus aux commandes du club, lui qui annonce régulièrement que l’OM a été vendu à un consortium saoudien depuis des années. Et pour le journaliste d’entrevue, les preuves s’accumulent de manière vertigineuse, et le timing coïncide de plus en plus avec ses informations et confirmations.

OM : Roberto De Zerbi repart en Italie sans signer ! https://t.co/muEp4oQ6GN — Foot01.com (@Foot01_com) June 28, 2024

« Avec ses ventes comme Vitinha, Ndiaye, voire Mbemba, l’OM s’en sort très bien. La seule volonté, c’est de faire rentrer de l’argent au 30 juin ? Pas sûr. Ils font Brassier à 10 ME, Koné à 12 ME. Comment fait l’OM pour attirer autant de joueurs avec des millions alors qu’ils étaient incapables de sortir 2 ME l’hiver dernier. Il faut nous expliquer qui finance tout ça. Si c’était McCourt, il serait le premier pour être sur la photo publique pour se valoriser. Et là à nouveau, il y a plein de curiosités et c’est ça qui interpelle. Il se trame des choses. McCourt ne dit rien car il ne peut pas dire qu’il a vendu avant le jour J de l’officialisation. Il préfère pour le moment parler des autres activités. On nous disait que McCourt veut la réduction drastique des salaires, mais on ne voit pas ça. Le club arrive à vendre des joueurs, et il y a des noms qui sortent de partout. On peut dire que ça surprend, mais c’est assez éloquent, ça correspond à ce que je pense, aux confirmations que j’ai encore récemment. Greenwood ? On parle d’un club qui perd de l’argent de manière structurelle, qui ne joue pas l’Europe, avec un bazar total à la direction, c’est bizarre. De Zerbi sera le coach le plus cher de l’histoire, sans parler des sept membres de son staff, ça suffit, c’est ultra éloquent et il faut arrêter de se moquer du monde », a demandé Thibaud Vézirian, pour qui est temps d’arrêter de nier l’évidence et d’annoncer que l’OM a été vendue à l’Arabie Saoudite.