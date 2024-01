Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite a fait le premier virement ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La très grosse vente réalisée par l'OM en ce mercato n'est pas anodine, et correspond à une marque d'intérêt concret de l'Arabie Saoudite. Frank McCourt est ainsi courtisé avec subtilité par les investisseurs saoudiens pour le rachat de l'OM.

Un joueur peu convaincant et arrivé il y a six mois qui repart, ce n’est en général pas bon signe. Et pourtant, l’OM vient de réaliser l’une des plus grosses ventes de son histoire, qui est même la plus importante de l’ère Frank McCourt depuis Zambo-Anguissa en 2018 avec 23 millions d’euros cash récupérés pour le départ de Renan Lodi. Certes, l’Arabie Saoudite ne fonctionne pas à la même échelle, et jamais l’ancien de l’Atlético de Madrid aurait pu signer pour ce montant dans un club européen après six mois timorés à l’OM. Mais la tendance des investissements saoudiens est une réalité qui touche tout le football européen, et les dirigeants marseillais auraient eu tort de ne pas en profiter pour effectuer la plus belle vente de l’ère Pablo Longoria.

L'Arabie Saoudite attend l'ouverture pour McCourt

Renan Lodi rejoint donc Al-Hilal, qui comme les quatre clubs principaux du championnat saoudien, reste sous la coupe du gouvernement et du PIF, le fonds d’investissement du Royaume. Et selon Team Football, c’est bien le Prince Al Waleed bin Talal, très gros investisseur dans la banque, l'immobilier et la technologie notamment, qui est derrière cette opération, ce que le média interprète comme un signal envoyé à Frank McCourt de la volonté de collaboration entre les deux parties dans le futur. L’Arabie Saoudite a depuis plus de trois ans été annoncé comme le futur repreneur de l’OM, mais jusqu’à présent, le propriétaire américain n’a jamais ouvert franchement la porte, niant tout rapprochement ou demandant des sommes folles pour vendre le club provençal.

He is here to deliver, to compete..

He is ready 💪🏻#Lodi_Hilali #AlHilal 💙



More to see on our Instagram 📸👇🏻https://t.co/J03i0bdBbe pic.twitter.com/yTG1vIrTEc — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 17, 2024

Ce coup de pouce donné aux finances de l’OM serait donc loin d’être innocent, surtout que Pablo Longoria s’est empressé d’accepter l’offre et de montrer à McCourt qu’il y avait encore de l’espoir de faire de belles opérations sur le mercato. Pas certain que le discours aurait été le même sans la manne financière d’Al-Hilal, qui va en tout cas permettre de clairement réduire le déficit de l’OM en cours sur cette saison. Frank McCourt, qui a fini par rencontrer Pablo Longoria aux Etats-Unis cette semaine après avoir snobé une première réunion, a en tout cas décidé de fermer les cordons de la bourse, et cela se voit sur le mercato à l’économie qu’est en train de réaliser le club marseillais. La vente de Renan Lodi va permettre à un avant-centre d’arriver, avec la signature annoncée de Faris Moumbagna. La seule opération réellement coûteuse de ce mercato qui ne comble pour le moment pas Gennaro Gattuso.