Vente OM : Il demande à Longoria de répondre sans mentir

Cette semaine Pablo Longoria a nié la vente de l'Olympique de Marseille. Mais Thibaud Vézérian interpelle le patron de l'OM et lui demande de répondre à des questions précises sur ce sujet.

L’Olympique de Marseille a fait un grand pas vers la prochaine Ligue des champions mercredi en battant le FC Nantes au Vélodrome. Et même si l’OM n’empêchera pas le PSG de gagner un dixième titre de Champion de France, la saison est pour l’instant une vraie réussite sur le plan sportif. Mais cela n’empêche pas la petite musique d’une vente du club de Frank McCourt à l’Arabie Saoudite de circuler encore et toujours. Interrogé cette semaine sur ce thème par la presse italienne, Pablo Longoria a été très clair. « Les rumeurs concernant la vente de l'OM me surprennent. Le propriétaire a fait une déclaration, il est venu ici, il a dit aux fans que ce club n'est pas à vendre. Je suis désolé de décevoir ceux qui répandent de telles rumeurs : Marseille n'est pas à vendre », a indiqué le président du club phocéen, histoire d’essayer de tourner la page.

Cela pouvait suffire à faire définitivement taire Thibaud Vezirian ? Pas le moins du monde. Depuis des mois et des mois, ce dernier répète que l’Olympique de Marseille va bientôt officiellement changer de propriétaire, et ce n’est pas l’interview de Pablo Longoria qui change son opinion comme il l’a fait savoir. Désormais, il demande au patron de l’OM de répondre à quelques questions afin que les masques tombent.

Pablo Longoria prié poliment de répondre à des questions sur l'OM

Sur les réseaux sociaux, et répondant à des supporters de Marseille, convaincu qu’il a raison concernant cette vente, Thibaud Vezirian a donc sollicité Pablo Longoria et réclamé à ce dernier de lui répondre. « Longoria dit que Marseille n’est pas à vendre, factuellement il a raison puisque Marseille est déjà vendu. Vous savez que je respecte Longoria comme le meilleur directeur sportif, il réussit à être président et directeur sportif, c’est surhumain et incroyable (…) Comment peut-il dire qu’il est surpris des rumeurs quand on se souvient que Frank McCourt avait annoncé à l’été 2020 qu’il ne mettrait plus un euro dans le club, et que l’OM jouerait la Ligue des champions comme on peut, cela avait poussé Villas Boas. En octobre-novembre 2020, il y a une augmentation de capital du club équivalente aux trois dernières, cela correspond à remettre les chiffres à zéro pour vendre (…) Pourquoi l’OM est présent dans le Delaware (Ndlr : Un état des USA particulièrement avantageux sur le plan fiscal) ? Pourquoi l’OM a recruté un entraîneur hyper cher ? Pourquoi il y a 12 joueurs arrivés et aucun départ alors que la masse salariale est contrôlée ? Si le club n’est pas vendu, comment c’est possible ? La réponse va intéresser d’autres clubs en Ligue 1 ? Je me pose des questions, j’aimerais qu’on me réponde. Arrêter de croire que le dernier qui a parlé a raison, arrêter de croire que chaque démenti a une valeur, de croire que tout le monde dit la vérité. Ayez la vision claire, comment vouliez-vous que Longoria réponde autrement ? Il est obligé de dire non, et quand ça sortira, ils raconteront l’histoire qu’ils ont envie, que ça s’est fait en une semaine ou deux, et moi je vais raconter ce que je sais », explique l’ancien animateur de L’Equipe TV, qui va sortir un livre sur l’ensemble de ce dossier.