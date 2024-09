Vente OM ‍: Frank McCourt donne un an à Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt a décidé de donner sa chance à l'OM sur les trois prochaines années, avec de copieux investissements à condition d'arriver à l'équilibre financier dans un an.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis bientôt 10 ans, Frank McCourt vous souvent son nom associé à la vente du club provençal en raison de l’intérêt annoncé de l’Arabie Saoudite depuis 2021. Des rumeurs balayées par ses soins depuis son passage en France au printemps dernier, quand il a pris le temps de renouveler sa confiance en Pablo Longoria alors que le président espagnol était parfois annoncé sur le départ. Depuis, un énorme accord a eu lieu entre les deux hommes, et le président de l’OM est reparti pour un cycle de trois ans pour relancer le club provençal après une dernière saison catastrophique et qui a vu les entraineurs défiler.

Le coût pour Frank McCourt n’est pas anodin, car chaque année ou presque, le propriétaire américain met la main à la poche pour combler le déficit structurel du club. Aucune lassitude à venir toutefois, puisque Longoria a eu le feu vert pour dépenser gros cet été, afin de lancer une nouvelle dynamique qui peut être couteuse, mais pourrait aussi rapporter gros sur le plan financier si tout se passe comme prévu, c’est à dire avec une place en Ligue des Champions, et des reventes de joueurs qui ont tenu leurs promesses.

L'OM à l'équilibre pour 2026 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Ainsi, L’Equipe a fait les comptes ce dimanche, et les déficits cumulés se montent à 470 millions d’euros depuis que McCourt a pris les choses en mains. Ajoutez à cela le prix de rachat du club, et le demi-milliard d’euros a été dépassé par l’Américain en terme de dépenses. En 2024-2025, le natif de Boston sait qu’il va encore perdre de l’argent, mais espère arriver à l’équilibre en 2026, pour les 10 ans de sa prise de pouvoir. En attendant, il assure qu’il va se montrer un peu plus présent en passant notamment pour voir le PSG jouer au Vélodrome fin octobre.

Mais surtout, il délégue la surveillance des comptes de l’OM à ses bras droits Jeff Ingram et Barry Cohen, ce dernier étant le président du conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille. De quoi rapporter précisément si le club provençal dévie des normes prévues par Frank McCourt. Cela n’a pas empêché le moins du monde Pablo Longoria de beaucoup investir cet été, même si la direction phocéenne se défend d’avoir fait grimper la masse salariale, qui grâce aux départs d’Aubameyang, Veretout, Lopez, Gigot, Clauss, Ounahi, Ndiaye, Guendouzi, Sarr et Vitinha, aurait tout de même baissé de 10 % en 2024. Mais attention au retour de bâton si jamais l'OM ne remplit pas ses objectifs financiers rapidement, ce qui pourrait finir par atteindre la patience quasiment infinie de Frank McCourt avec le club provençal.