Le Longoria show à l'OM, cet ancien joueur en a marre

Par Adrien Barbet

Depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria a gravi les échelons, jusqu'à devenir président du club. Sa politique est tout de même assez critiquée pour son manque de stabilité.

Toujours en quête de titre, l'OM ne parvient pas à se hisser à la hauteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1 ou même des autres concurrents en Coupe de France. Le club phocéen va être opposé au Stade Rennais pour les seizièmes de finale de cette édition 2024. Un choc entre deux formations qui réalisent un début de saison moyen en Ligue 1. Marseille semble fragilisé par les trop nombreux changements tous les ans. Cette politique mise en place par Pablo Longoria est vivement critiquée par les supporters olympiens qui réclament plus de stabilité. Notamment Loïc Rémy. L'ancien attaquant marseillais s'est exprimé à l'occasion d'un entretien avec le journal La Provence sur la stratégie sportive des dirigeants de l'OM.

Loïc Rémy conseille à l'OM de copier Manchester City

« Je suis partisan de la stabilité. Je m’inspire de ce qu’il y a de mieux, comme Manchester City. Il faut garder un certain équilibre parce qu’il faut du temps pour que les changements prennent et que les nouveaux s’adaptent. Parfois, c’est plus ou moins long. Les dirigeants de l’OM ont décidé de faire autre chose. Je ne sais pas si c’est judicieux » a affirmé le consultant de France TV qui n'est pas du tout fan de la politique de Pablo Longoria. À chaque inter-saison, plusieurs joueurs arrivent tandis que d'autres sont vendus. La valse des entraîneurs fait également rage à Marseille. Loïc Rémy aimerait que l'OM s'inspire du système de Manchester City. Même si les budgets sont totalement différents, le consultant pour la Coupe de France estime qu'un changement de politique est primordial pour que le club phocéen puisse espérer retrouver les sommets.