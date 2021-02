Vente OM : Daniel Riolo attaque la rumeur Vézirian

Dans : OM.

Ces derniers jours, les supporters de l’Olympique de Marseille ont eu l’occasion de lire tout et son contraire au sujet d’une vente du club phocéen.

Certains journalistes n’ont pas hésité à s’avancer sans employer le conditionnel, affirmant que la vente de l’OM à Al-Walid ben Talal était ficelée. En début de semaine, Pierre Ménès a calmé les excités en faisant savoir crument qu’il allait « falloir trouver le pigeon » prêt à investir un milliard d’euro à l’Olympique de Marseille. Réputé pour le sérieux de ses investigations ainsi que pour ses avis très tranchés, Daniel Riolo est sorti du bois au sujet de l’épineux dossier de la vente du club. Et pour le journaliste de RMC, il n’y a pas de quoi s’enflammer pour le moment…

« J'ai été surpris par les médias qui se sont mis à relayer ça. Canal + sur Infosport qui s'est mis à balancer l'annonce à 17h00, un confrère, Thibaud Vézirian qui dit que ça va se faire... Je commençais à contacter les gens autour de moi qui suivent l'OM. Mohammed Bouhafsi et Florent Germain se sont fait insulter ! Ils avaient leurs infos et ils disaient que c'était bidon. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit que c'était bidon aussi. Je suis pour la vente, ce serait bien pour tout l'écosystème ! Mais malheureusement, Jacques-Henri Eyraud est toujours à la tête du club et il n'est pas vendu ! » a lancé le journaliste, loin d’être convaincu par les bruits de couloir qui circulent au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir à qui le temps donnera raison dans les jours et les semaines à venir, alors que certains journalistes n’ont pas hésité à affirmer qu’un communiqué était d’ores et déjà prêt pour annoncer la vente du club par Frank McCourt. Mais il est vrai que les jours passent et ces rumeurs ne se concrétisent pas.