Vente OM : Aucun pigeon ne rachètera le club, Pierre Ménès balance

Les rumeurs sur la possible vente de l'Olympique de Marseille continuent à circuler. Pierre Ménès estime lui que tout cela est bidon.

Thibaud Vézirian contre le reste du monde ou presque. Face aux doutes qui augmentent sur la réalité d’une vente imminente de l’Olympique de Marseille, alors que vendredi il affirmait que le deal était fait avec l’Arabie Saoudite, l'informateur a nuancé ses propos en précisant que l’affaire pourrait durer un peu plus que cela était prévu mais que l’opération devrait être confirmée rapidement. Interrogé sur ce sujet lors d’un chat avec David Barbet, Pierre Ménès a lui reconnu que toutes ses sources lui disaient que cette rumeur était infondée. Pour le consultant de Canal+, toute cette histoire ne repose sur rien, d’autant plus que celui qui voudra acheter l’OM devra lâcher une somme colossale et sans réelle mesure avec ce que vaut le club phocéen.

Fidèle à ses habitudes, Pierre Ménès n’a pas fait dans la dentelle. « Moi, ceux qui sont sur le dossier d’une possible vente de l’OM me disent que c’est bidon. Donc j’ai des gros doutes. On évoque Paris, mais à Paris personne n’était au courant de rien, les Qataris sont arrivés et le lendemain ils achetaient. Là on parle des Saoudiens qui n’ont jamais parlé à personne, on a que des démentis de McCourt depuis des mois. Et puis c’est bien gentil de racheter l’OM, mais bon McCourt veut 460ME, il y a des dettes à hauteur de 200ME, il faut au minimum 200ME pour retaper une équipe. Il faut donc 860ME et en plus les politiciens marseillais veulent que le mec rachète le Vélodrome. On est donc sur un petit budget de départ de 1,2 ou 1,3 milliard d’euros. Bah va falloir le trouver le pigeon. Mettre 1,3 milliard à l’Olympique de Marseille oui c’est se faire pigeonner », a lancé un Pierre Ménès qui n’est donc pas persuadé que la vente de l’OM va être officialisée dans les prochains jours.