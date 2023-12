Vente OM ‍: C’est pour janvier 2024 ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La vente de l'OM au fonds d'investissement saoudien est annoncée en cours de bouclage, pour une opération qui se finaliserait dès le début de l'année 2024. Une information qui va faire frissonner les supporters phocéens.

Les supporters marseillais ont évoqué avec ironie la vente de l’OM ce jeudi soir. Après la défaite de leur équipe à Brighton dans un match où Marseille a manqué l’occasion de terminer premier de sa poule d’Europa League, les suiveurs du club provençal ont rêvé de voir l’OM vendre tous les joueurs jugés moyens dans cette équipe. Un coup de balai qui n’arrivera bien sûr pas, à moins que le club ne soit réellement vendu.

Infos des USA et d'Arabie Saoudite

C’est ce qui devrait bien arriver au mois de janvier ou tout du moins au début de l’année 2024, c’est à dire dans quelques semaines seulement, selon Le Quotidien du Sport. Le média spécialisé l’affirme en se basant sur des infos en provenance des Etats-Unis, dont est originaire le propriétaire de l’OM Frank McCourt, et en Arabie saoudite, pays candidat au rachat de la formation phocéenne. Pour Le Quotidien du Sport, les négociations avancées ont débuté au mois de septembre dernier, et McCourt et ses avocats sont désormais tout proche d’un accord définitif. L’OM pourra ainsi passer sous pavillon saoudien au mois de janvier prochain.

Ces derniers mois, le dossier de la vente avait en effet bien été freiné, mais c’était parce que l’Arabie Saoudite se concentrait sur d’autres éléments importants, comme le bouclage de l’organisation de la Coupe du monde 2034, qui ne fait désormais plus aucun doute, faute d’adversaire pour cette désignation.

Zidane est dans les papiers du nouvel OM

Les sources américaines évoquent ainsi une avancée rapide des discussions pour un accord qui pourrait être trouvé au mois de janvier, ce qui va avoir le don de tendre les supporters en ce début d’année 2024. Le nom de Zinedine Zidane est toujours murmuré en cas de projet de grande envergure, sachant que le Français n’est pas spécialement considéré comme le favori pour retrouver le banc du Real Madrid la saison prochaine, après le départ de Carlo Ancelotti. De quoi faire encore plus saliver les fans de l’OM, pour qui avoir Zizou aux commandes de leur club de coeur dans un projet ambitieux aurait tout de l’association parfaite.

Le Quotidien du Sport se laisse toutefois une petite porte de sortie, évoquant aussi une finalisation qui peut tarder pour une officialisation de la vente au printemps. Mais quoi qu’il en soit, cela est prévu avant la fin de la saison 2023-2024, sauf si le communiqué restait encore quelques années en cours de relecture.