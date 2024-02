Vente OM ‍: Arabie Saoudite ou France, McCourt s'enfuit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Frank McCourt n'a plus mis les pieds à Marseille depuis août dernier. Le signe de son désintérêt de l'OM pour certains suiveurs du club phocéen. De quoi faire espérer une vente prochaine de l'OM à Rodolphe Saadé ou à des Saoudiens.

Si le navire OM tangue cette saison, c'est peut-être bien parce que le capitaine a déserté son poste depuis de nombreux mois puisque Frank McCourt n'est pas venu sur la Canebière depuis août dernier. Le propriétaire américain de l'OM avait fait une apparition en avant-match de la 1ʳᵉ journée de Ligue 1 contre Reims. Depuis, on ne l'a plus vu dans les loges du Vélodrome. S'il a habitué les fans olympiens à limiter ses apparitions à Marseille, McCourt n'avait pas été aussi invisible sur une telle période depuis son arrivée en 2016. C'est d'autant plus fâcheux que l'OM connaît une saison mouvementée, notamment des tensions avec certains de ses supporters. Mais, même le clash Zeroual-Longoria n'avait pas fait bouger Frank McCourt de Boston en septembre dernier.

McCourt résolu à vendre prochainement l'OM ?

Cette absence est un signe fort de l'Américain comme le confirme La Provence dans un passage dédié à cette actualité ce week-end. Le journal marseillais indique que Frank McCourt est tout simplement « désintéressé » de l'OM. Tout porte à croire que l'Américain a déjà prévu la vente du club phocéen dans les prochains mois, lequel serait repris par des investisseurs saoudiens. Une thèse appuyée surtout par Thibaud Vézirian, mais qui n'étonnerait en tout cas pas dans les couloirs du club provençal. Ce serait en tout cas une issue logique pour un investissement qui ne lui rapporte rien, surtout lui qui n'a plus d'intérêts personnels en France et ne possède pas une grande connaissance ou une passion dévorante pour le football européen.

Le fait que ce soit La Provence qui sorte ces infos est tout sauf anodin dans la mesure où le propriétaire du quotidien régional marseillais n'est autre que Rodolphe Saadé, le patron de CGA CGM, sponsor maillot dont on dit depuis quelques jours qu'il pourrait regrouper autour de son nom des hommes d'affaires pour reprendre l'Olympique de Marseille. Alors forcément, si effectivement Rodolphe Saadé négocie actuellement avec McCourt, cette piqûre de rappel sur son absence au Vélodrome depuis plusieurs mois est tout sauf un hasard. D'autant que la sortie de ce magazine sur l'homme d'affaires américain arrive quelques jours après les rumeurs sur la possible du rachat de l'OM pas le boss de La Provence. Cependant, si le média de Saadé est impitoyable avec Frank McCourt, la réalité rattrape tout le monde.

Car s'il est physiquement absent, Frank McCourt n'est pas totalement inactif à l'OM. Il s'entretient régulièrement avec Pablo Longoria en visio-conférence, donnant son avis sur la politique sportive du club depuis Boston. Surtout, il vient de soutenir son président exécutif dans sa plainte visant le journaliste sportif Stéphane Guy. De quoi se dire que Frank McCourt n'a pas complètement abandonné l'OM même si son influence est bien inférieure à celle de John Textor, par exemple, à l'OL.