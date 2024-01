Vente OM à l'Arabie Saoudite, un ancien coach du PSG en rêve

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite revient dans l'actualité. Pour la première fois, un prince saoudien a évoqué un possible rachat du club phocéen. Si tel est le cas, le peuple marseillais peut sauter de joie selon Jean-Michel Larqué.

L'affrontement Arabie Saoudite-Qatar aura t-il enfin lieu en Ligue 1 via l'OM et le PSG ? Annoncé depuis près de trois ans, le rachat du club phocéen par le royaume saoudien n'a jamais abouti. A Riyad, rien n'a filtré sur ce sujet jusqu'à cette semaine. Le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a évoqué à demi-mot un possible intérêt des Saoudiens pour Marseille. Des mots qui ont de quoi émerveiller les supporters olympiens, frustrés de ne pouvoir lutter avec le PSG sur le plan financier depuis 2011.

Les Saoudiens, riches et sérieux pour l'OM

L'arrivée de l'Arabie Saoudite à la tête de l'Olympique de Marseille plairait aussi à Jean-Michel Larqué. Le consultant RMC met de côté les questions politiques et les polémiques liées aux droits de l'Homme dans le Royaume. L'ancienne légende des Verts, également ancien entraineur du Paris SG, retient surtout les garanties financières qu'apporteraient les Saoudiens à Marseille. Pour lui, l'OM ne manquerait de rien avec ces mécènes, motivés à l'idée de faire grandir le club phocéen sur la scène nationale et européenne.

🗣️ "Ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des mécènes. Ils veulent s'acheter une image, une passion. S'il y a des mécènes de ce niveau là qui viennent en France, il faut leur dérouler le tapis rouge"



L'avis de Larqué sur un potentiel rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite. pic.twitter.com/Y2r3pErVQD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 26, 2024

« Le mot investisseur n’est pas le bon. Ce sont des mécènes, ça n’a rien à voir. J’ai tellement de haine envers les investisseurs que je ne veux pas les mettre dans le même sac. Je pense véritablement que ce sont des gens qui pour des raisons diverses, parfois politiques, parfois simplement parce que c’est leur passion et qu’ils ont des moyens incommensurables, ils veulent s’acheter une image, une passion. S’il y a des mécènes de ce niveau-là qui viennent en France, il faut leur dérouler le tapis rouge. Les investisseurs il faut essayer de les repousser, les mécènes il faut les accueillir », a t-il analysé dans Rothen s'enflamme. Les supporters marseillais pensent sans doute de la même façon, eux qui ont été déçus par le « Champions Project » incomplet de Frank McCourt. L'investisseur américain a pourtant mis la main à la poche de façon sérieuse pendant des années, mais il n'a en effet pas les mêmes moyens que l'Arabie Saoudite.