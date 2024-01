Gueye trimballe Longoria et pourrit le mercato de l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Engagé avec le Sénégal lors de cette CAN en Côte d'Ivoire, Pape Gueye bloque actuellement le mercato de l'Olympique de Marseille. Le joueur fait patienter son club avant de prendre une décision sur son avenir.

Grand espoir du football sénégalais, Pape Gueye n'est jamais réellement parvenu à s'imposer avec l'Olympique de Marseille. Prêté six mois au FC Séville la saison dernière, le milieu de terrain avait affiché un visage plutôt séduisant. De retour au sein du club de la cité phocéenne, Pape Gueye ne rentre clairement pas dans les plans de Gennaro Gattuso et doit se contenter d'un rôle secondaire. L'ancien joueur du Havre profite donc de cette CAN où il remet son titre acquis en 2022 avec le Sénégal pour se ressourcer. Le joueur de 24 ans a même inscrit son premier but sous les couleurs des Lions de la Teranga. D'après les informations de Téléfoot, alors que Gueye se dirigeait vers un départ de l'OM, une prolongation n'est pas à exclure mais aucune décision ne sera prise par le joueur avant la fin de la compétition. Marseille a déjà soumis deux propositions pour prolonger le contrat de Gueye, qui n'a pas encore donné suite.

Gueye indécis, l'OM dans une impasse

Les informations mercato de Téléfoot : Pape Gueye (OM) 1/2



- L'OM lui a soumis deux propositions de prolongation. Le joueur n'a pas encore répondu.



- Gueye se donne le temps de la réflexion et ne prendra aucune décision avant la fin de la CAN. pic.twitter.com/qc6gq6AMQj — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 21, 2024

Le natif de Montreuil souhaite se concentrer sur la CAN et ne donnera pas sa décision avant la fin de la compétition, qui s'achève le 11 février, date qui dépasse largement la fin du mercato hivernal. Avec cette décision qui se veut sportive, l'OM se retrouve dans une impasse sur ce dossier. Car un départ n'est pas non plus à exclure, Pape Gueye souhaite connaître les intentions de la direction olympienne et de Gennaro Gattuso qui ne lui accorde pas un temps de jeu suffisant depuis le début de la saison. Pablo Longoria s'était déjà exprimé sur le sujet en conférence de presse, avec un certain pessimisme. « La situation de Pape Gueye est différente. On a proposé des offres de prolongation, au mois de décembre. Le joueur n’a pas donné suite. C’est forcément une possibilité qu’il parte cet hiver. On cherche la meilleure solution pour tout le monde » avait confié le président de l'OM concernant le choix de Gueye, qui risque de bloquer le mercato des Phocéens avec son indécision et sa volonté d'aller au bout de son contrat pour partir libre en juin.