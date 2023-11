Vente de l'OM, Thibaud Vézirian sur le banc des accusés

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que les rumeurs s'intensifient concernant le souhait de Frank McCourt de céder éventuellement l'Olympique de Marseille. Le rôle de Thibaud Vézirian est dénoncé.

L'Equipe a confirmé que si le clan McCourt niait toujours la vente imminente de l'OM, l'homme d'affaires américain était moins ferme dans sa position, au point que son départ ne serait plus une énorme surprise. Mais le quotidien sportif n'évoque pas du tout la cession du club phocéen à l'Arabie Saoudite et encore moins le fait que l'opération pourrait être officialisée en janvier 2024 ou dans les mois qui suivent. Le scénario de Thibaud Vézirian ne paraît pas encore se mettre en place, mais sur le site du Phocéen, Romain Haering estime que TV, qui annonce depuis plus de 1.000 joueurs que l'OM est vendu ou en passe de l'être, joue contre l'Olympique de Marseille.

Le peuple marseillais se déchire sur le dossier de la vente de l'OM

Vente OM : La bombe signée L'Equipe ! https://t.co/RwCaybyaCX — Foot01.com (@Foot01_com) November 15, 2023

Dans le podcast L'OM au Café, le journaliste du Phocéen a dit ce qu'il avait sur le coeur. « On n’est pas opposé à Thibaud Vérizian. Mais c’est quelqu’un qui a travaillé et a des sources solides, ça j’en suis certain. Et j’ai l’info que lui est persuadé d’avoir raison et qu’il pense avoir des preuves. A mon avis, ce qu’il s’est passé, c’est que ce qu’il a annoncé ne s’est pas fait et que depuis trois ans, il s’entête dans son truc de « vous allez voir, c’est fait... ». Mais ça n’est pas fait et du coup il insiste. Le problème, c'est qu’il a divisé d’une façon incroyable les supporters avec ça. Moi j’ai des amis, et on en a tous qui disent : « Tant que ce n'est pas vendu, l’OM c’est fini » (...) C’est de la déstabilisation, et ça a fait du mal au club et aux supporters (...) Si un jour on est vendu à des multimilliardaires, ce sera bien, mais ce n’est pas le cas. On peut aussi être vendu à des quiches, il faut se rendre compte de la réalité du marché. Regardez Bordeaux, Lyon... (...) L’état saoudien n’est pas intéressé », a expliqué Romain Haering, désolé de voir que tout cela va à l'encontre des supporters de l'OM qui se déchirent sur les réseaux sociaux sur ce dossier de la vente.