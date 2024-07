Vente de l'OM le 4 juillet ‍? L'Arabie Saoudite a disparu

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sur la foi de documents officiels, certains supporters marseillais avaient entouré de rouge la date du 4 juillet 2024, pensant que c'était celle de l'officialisation de la vente de l'OM par Frank McCourt.

Le célèbre hashtag #VenteOM a généré des milliers de rumeurs venues d'auto-proclamés insiders, de sources mystérieuses, mais aussi d'analyste économique 2.0. Et comme la loi oblige les sociétés à communiquer toutes les modifications intervenant dans leurs structures, ils sont désormais nombreux du côté des supporters marseillais à scruter à la loupe les décisions de l'Olympique de Marseille SASP, la société anonyme sportive professionnelle qui gère le fonctionnement de l'OM. Et, tandis que le feu d'artifice annoncé par Thibaud Vézirian avec le rachat par l'Arabie Saoudite se fait attendre, la date de ce jeudi 4 juillet était attendu par certains comme le moment où tout allait être officialisé. Pourquoi ? Parce qu'un document fixait à cette date la fin du mandat de l'actuel directoire et qu'évidemment, cela était censé cacher le départ de Pablo Longoria et donc le passage de témoin aux repreneurs.

Ah ouais, le 04 juillet 2024 c'est la fin légalement de l'ensemble du directoire. Non reconduit pour le moment : pablo Longoria, Stéphane Tessier, jeff Ingram, Bary Cohen



TIC TAC TIC TAC TIC TAC TIC TAC

🇨🇵🤝🇸🇦Ⓜ️🩵🤍👀⏰️ pic.twitter.com/kHKEhdFpQU — MARSEILLAIS 1899 (@marseillais777) June 26, 2024

Ce jeudi, et comme cela était prévisible, rien ne s'est passé et Pablo Longoria est plus que jamais le président de l'Olympique de Marseille, la venue de Roberto de Zerbi ayant démontré que l'Espagnol était bien conforté dans ses fonctions par Frank McCourt. Et le milliardaire américain n'est pas non plus sur le départ, Christophe Dugarry ayant même félicité, mercredi sur RMC, McCourt pour avoir décidé de réinjecter de l'argent dans les comptes de l'Olympique de Marseille afin tenter de relancer le club phocéen.

Face à ce nouvel échec brutal pour les adeptes de la vente OM, les réseaux sociaux se sont forcément réveillés ce jeudi, et pas pour applaudir. Et comme souvent, c'est Thibaud Vézirian qui est pointé du doigt. « Le mec prend des centaines de milliers de personnes pour des cons depuis des années, en sachant parfaitement ce qu'il fait, il a créé des espoirs et joue avec les sentiments des supporters Encore heureux que certains supporters lui mettent le nez dans sa merde à ce grand clown mythomane », lance Johan Fahri, ancien journaliste de 20 Minutes.