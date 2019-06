OM : Marseille est coincé, ce latéral se dirige vers Saint-Etienne

Dans : OM, EAG, ASSE, Mercato.

Evoqué depuis plusieurs mercatos, le recrutement d’un latéral gauche est devenu une priorité à l’Olympique de Marseille.

Il faut dire que le seul spécialiste du poste Jordan Amavi ne cesse de décevoir. Et la polyvalence du Japonais Hiroki Sakai n’est pas considérée comme une solution à long terme, pas plus que le retour de prêt du jeune Christopher Rocchia. Le club phocéen a donc identifié deux cibles révélées par La Provence, à savoir Stanley Nsoki (20 ans), dont l’avenir est incertain au Paris Saint-Germain, et Pedro Rebocho (24 ans) qui semble plus accessible.

En effet, Guingamp va forcément transférer ses meilleurs éléments après sa relégation en Ligue 2. Autre argument en faveur de l’OM, son nouvel entraîneur André Villas-Boas possède les mêmes agents que son compatriote portugais. Enfin, son prix estimé à 5 M€ ne refroidit pas Marseille. Le seul problème concerne la concurrence puisque Rebocho est également convoité par l’AS Saint-Etienne, prévient Foot Mercato. Les Verts ont déjà pris contact avec Rebocho, contrairement à l’OM qui doit vendre avant de recruter.