Valentin Carboni à l'OM, balle de match pour Longoria ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille et l'Inter négocient pour le prêt de Valentin Carboni. Du côté de Pablo Longoria, on a compris la stratégie du club italien, suite à cette dernière exigence.

Les jours se suivent et se ressemblent concernant la possible venue de Valentin Carboni à l'OM, cité comme étant de plus en proche du club phocéen. Tandis que l'équipe de Roberto De Zerbi enchaîne les matchs de préparation, Pablo Longoria doit, lui, composer avec les exigences de l'Inter Milan par rapport au possible prêt du jeune milieu offensif argentin de 19 ans. Car si le club italien est visiblement disposé à accepter de laisser Valentin Carboni une saison à l'Olympique de Marseille, il veut blinder l'option d'achat, afin d'éviter un gros fiasco si le récent vainqueur de la Copa America explosait sous le maillot du club français. C'est pour cela qu'à en croire la presse italienne, le prix de l'option d'achat a encore une fois augmenté et pas qu'un peu, rendant presque illusoire la possible signature de Valentin Carboni l'an prochain.

L'OM, juste un point de passage pour Valentin Carboni

🔵⚪️🇦🇷 Olympique Marseille and Inter have new round of talks scheduled next week to get Valentin Carboni deal done.



Loan fee to be discussed; then €36m buy option clause (plus add-ons) and €40m buy back clause for Inter.



❗️ Carboni would sign new deal at Inter before loan. pic.twitter.com/pHZB0LAL3h — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024

Pour Pablo Longoria, il apparaît clairement que l'Inter veut bien confier son jeune milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, mais uniquement pour une seule saison, histoire que Valentin Carboni ait du temps de jeu et continue à grandir après un an passé à Monza. De son côté, Fabrizio Romano explique que l'OM négocie avec le club milanais pour un prêt avec une option d'achat à 36 millions d'euros et si Marseille levait cette option, alors l'Inter aurait tout de même une clause de rachat à 40 millions d'euros. Et pour garantir tout cela, Carboni devra prolonger avec Milan avant de partir à Madrid. Autrement dit, les conditions financières deviennent de plus en plus compliquées dans ce dossier, Longoria ne voulant pas purement servir de pouponnière à l'Inter. Cependant, le journaliste italien précise que l'OM va rediscuter avec l'Inter dans les jours qui viennent.