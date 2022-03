Une recrue livrée sur un plateau, l'OM refuse

La guerre en Ukraine pousse les joueurs étrangers du championnat russe à quitter le pays. Il était naturel de penser que Samuel Gigot, recruté par l'OM cet hiver pour l'été prochain, pourrait arriver avant à Marseille. Mais, cela ne se fera pas.

Dans le contexte difficile de la guerre en Ukraine, le football est directement impacté que ce soit en Russie ou en Ukraine. Avec l'interdiction de jouer les coupes d'Europe pour les clubs russes, les joueurs étrangers bénéficient d'un bon de sortie dans les différentes équipes. Pour le défenseur du Spartak Moscou Samuel Gigot, l'avenir est de toute manière fixé. En janvier, le Français s'est mis d'accord pour un transfert à l'OM contre 500 000 euros en vue de l'été prochain. Toutefois, de nombreuses sources proches du club faisaient état d'une possible arrivée du joueur de 28 ans sur la Canebière dans les prochaines semaines.

Toutefois, Samuel Gigot n'arrivera pas à Marseille de sitôt. Actuellement prêté par l'OM au Spartak Moscou pour six mois, il y restera jusqu'à la fin de son engagement à Moscou avant de rejoindre en juin le club olympien. Selon l'Equipe, les Marseillais ne peuvent rapatrier le défenseur français d'ici-là pour deux raisons. La première est financière car le club ne peut supporter pour le moment un salaire de plus au sein de son groupe.

