Une proposition ridicule, l'OM décide d'aller au tribunal

Samedi 25 novembre, à l'occasion de la 13e journée de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg. Un arrêté préfectoral empêche néanmoins le déplacement des supporters phocéens à 100%.

Restant sur trois matchs sans victoire en Ligue 1, l'OM veut absolument renouer avec le succès. Le club de la cité phocéenne est seulement 10e du championnat. Un classement pas à la hauteur des exigences et des ambitions marseillaises. Face à Strasbourg, 15e et qui lutte pour son maintien, Marseille ne pourra pas compter pleinement sur le soutien de ses supporters. Suite aux incidents liés au match arrêté entre l'OL et l'OM, la LFP craint des débordements lors des rencontres du club dirigé par Gennaro Gattuso. C'est dans cette optique que les fans olympiens ne vont pas pouvoir se déplacer en masse au stade de la Meinau. Seulement 100 places sont attribuées aux groupes de supporters de l'OM. Karim Attab rapporte que Marseille va saisir le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Les supporters privés de déplacement à la Meinau, l'OM intervient

« L’OM va adresser devant le Tribunal Administratif de Strasbourg une requête en contestation de l’arrêté préfectoral concernant la limitation du nombre de supporters olympiens (100 places) lors du match de samedi. C’est une procédure en référé c’est-à-dire en urgence. L’OM s’associe aux groupes, en guise de soutien. Les supporters Marseillais se sont déplacés en nombre cette saison sans aucun incident comme à Lens où ils étaient plus de 1000, 100 places c’est trop peu » a assuré le journaliste de Maritima Médias qui explique que l'OM va tout faire pour qu'une partie de son public soit présente pour l'encourager contre Strasbourg. Marseille doit reprendre en confiance, notamment en vue de la fin de la phase de groupes de l'Europa League, où les Marseillais sont en bonne voie mais pas encore qualifiés. Une victoire contre Strasbourg serait très importante à ce stade de la saison.