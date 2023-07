OM ‍: Une piste à 20 ME s'envole, Longoria a trouvé mieux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM multiple les pistes ces derniers jours pour venir renforcer son secteur offensif. Le club phocéen aime particulièrement le profil de Georges Mikautadze même si...

Pablo Longoria réalise pour le moment un gros travail sur le marché des transfert. Le président espagnol a déjà conclu l'arrivée de 4 joueurs internationaux, en les personnes de Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr. Tout porte à croire que l'OM va continuer ses emplettes dans les prochaines heures. Il faut dire que les gros rendez-vous ne manqueront pas en début de saison pour les hommes de Marcelino entre la Ligue 1 et le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le coach espagnol désire que la ligne offensive soit encore complétée. Un profil a été annoncé dans les petits papiers de l'OM ces dernières heures : Georges Mikautadze. Mais le Géorgien de Metz est encore très, très loin de la Canebière.

Mikautadze à l'OM, c'est non

Selon les informations de Foot Marseille, le joueur de 22 ans ne fait pas partie des plans de Pablo Longoria malgré une attention à ses prestations. L'OM est pour le moment concentré sur la conclusion du dossier Iliman Ndiaye (Sheffield), qui prend plus de temps que prévu. La saison passée avec le FC Metz, Mikautadze avait planté 23 buts et délivré 8 passes décisives en 37 matchs de Ligue 2. ll aura été l'un des grands artisans de la montée en Ligue 1 du club lorrain. La saison prochaine, sauf rebondissement, il devrait donc connaitre le plus haut niveau du football français. Sans doute à Metz, mais un départ dans une autre formation française n'est pas encore exclu. Outre, l'OM, l'OL est aussi annoncé comme potentiellement intéressé par l'international géorgien. Problème, les Gones connaissent des difficultés financières et auront du mal à aligner les 20 millions d'euros demandés par la direction messine.