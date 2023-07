Une « ‍maison de retraite ‍», l’OM sauvagement agressé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un an après avoir relancé Alexis Sanchez, l’OM est en passe de faire un coup similaire avec Pierre-Emerick Aubameyang.

L’attaquant gabonais de 34 ans a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour un contrat de deux ans plus une année en option. Les négociations vont maintenant pouvoir s’accélérer entre l’OM et Chelsea pour finaliser la venue de l’ancien buteur de l’ASSE en Provence. Nul doute que pour Marseille, il s’agit d’un renfort de poids en attaque car malgré son âge, Pierre-Emerick Aubameyang reste un attaquant performant qui a inscrit 20 buts lors de la saison 2021-2022 avant sa dernière saison plus difficile dans le marasme de Chelsea.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

Sur le papier, la venue de « PEA » à l’OM a tout de la bonne affaire mais Outre-Manche, les choix de Pablo Longoria sont moqués. Dans ses colonnes, The Sun relaie plusieurs avis d’observateurs du football anglais et du côté des fans de Chelsea ou encore d’Arsenal, il semble que Marseille soit vu comme une véritable « maison de retraite » après avoir accueilli Sead Kolasinac, Alexis Sanchez ou encore Eric Bailly et bientôt Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM moqué pour ses choix en Angleterre

« Marseille est donc l’endroit où les joueurs d’Arsenal vont prendre leur retraite », « de Sanchez à Aubam… Marseille adore les joueurs finis », « L’OM est-il devenu la nouvelle maison de retraite des Gunners ? » ou encore « Il y a donc encore des clubs qui veulent signer Aubameyang pour trois ans » peut-on lire sur les réseaux sociaux en Angleterre, où The Sun se fait un malin plaisir de relayer tous ces avis très moqueurs à l’encontre de Marseille.

Olympique Marseille and Chelsea will discuss about Pierre Aubameyang this week. Talks scheduled in order to reach an agreement and let Pierre join OM. 🔵🇬🇦



Personal terms agreed on three year deal. pic.twitter.com/zhqE3d7oRa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

Reste qu’en dépit des moqueries, les choix de Pablo Longoria se sont avérés plutôt payants jusqu’à présent. Sead Kolasinac a réalisé deux années correctes en Provence, Alexis Sanchez a été élu meilleur joueur de l’OM la saison dernière tandis qu’au rayon des ex-Gunners, Mattéo Guendouzi a retrouvé les Bleus grâce à son passage à Marseille. Nul doute que Marseille n'a pas fini de faire parler en Angleterre puisqu'en plus de l'ex-attaquant du Borussia Dortmund, l'OM aimerait toujours faire revenir Alexis Sanchez. Malgré les railleries, Pablo Longoria souhaitera autant de réussite à Pierre-Emerick Aubameyang dans son nouveau club.