OM : Une musique d’entrée version PSG, Basile Boli a craqué

Par Eric Bethsy

Ambassadeur de l’Olympique de Marseille, Basile Boli a proposé une drôle d’idée pour accueillir les joueurs au Vélodrome. L’ancien défenseur central, maladroit dans sa déclaration, a imaginé une musique d’entrée de Phil Collins, l’artiste déjà choisi par le Paris Saint-Germain.

Belle boulette de la part de Basile Boli. Dans un entretien accordé à Konbini, le héros de la finale de la Ligue des Champions en 1993 a évoqué la musique d’entrée au Vélodrome. Depuis de longues années, c’est le morceau « Jump » du groupe Van Halen qui met l’ambiance avant chaque coup d’envoi de l’Olympique de Marseille à domicile. Mais pour Basile Boli, un changement ferait du bien au club phocéen.

Basile Boli tente de se rattraper

D’où sa proposition d’opter pour une chanson de Phil Collins, l’artiste qui accompagne déjà le Paris Saint-Germain… « Je ne peux pas passer au-dessus de Jump, mais peut être un morceau de Phil Collins. Comme au Paris Saint-Germain ? Au chaud de con ! », s’est immédiatement repris l’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille, avant de proposer des alternatives locales pour rattraper son erreur. « Marseille bébé ! Non mais c'est vrai, ce serait super que Jul ou Alonzo pensent à nous faire quelque chose qui nous ressemble un peu quoi », a imaginé Basile Boli.

« Parce qu'à un moment donné, Jump, c’est bien, chair de poule tout ça, mais il faut que l’on ait un truc à la marseillaise quoi, a-t-il réclamé. Mais je suis sûr, Jul c’est un surdoué donc il peut le faire. » En effet, les deux rappeurs marseillais seraient probablement ravis de créer une nouvelle musique d’entrée pour leur club de cœur. Mais à l’image du public parisien, qui avait obligé le Paris Saint-Germain à récupérer le célèbre « Who Said I Would » brièvement remplacé par DJ Snake l’année dernière, les supporters marseillais n’apprécieraient pas forcément un tel changement.