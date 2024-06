Une grande annonce de la famille Tapie avant OM-PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, l'OM devrait afficher des ambitions fortes avec l'arrivée de Roberto De Zerbi. Le club phocéen voit d'ailleurs les choses en grand avant la réception du PSG le 27 octobre.

L'OM va démarrer une nouvelle ère sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien sera chargé de redorer le blason des Phocéens et de renouer avec la coupe d'Europe. Pas mal de travail attend l'ancien de Sassuolo, qui espère pouvoir compter sur un énorme soutien populaire pour ses débuts à Marseille. Qu'il ne s'inquiète pas trop, le public phocéen devrait répondre présent, et notamment face au PSG lors du Classique de Ligue 1 le 27 octobre prochain. Juste avant, la ville de Marseille souhaite aussi rendre un énorme hommage à Bernard Tapie en inaugurant une statue de l'ancien président iconique de l'OM.

Bernard Tapie, la statue sera grandiose

En effet, après avoir récolté les fonds nécessaires (environ 250 000 euros) grâce à une cagnotte, le fils de Bernard Tapie, Laurent, a enfin reçu les autorisations de la ville de Marseille pour inaugurer la statue en hommage à son père. « La statue sera inaugurée le 25 ou 26 octobre, avant la réception du PSG », commence-t-il dans des propos rapportés par Le Quotidien Du Sport, avant de poursuivre : « Les joueurs ? Je ne sais pas à quel point ils se sentiront impliqués, mais je l’espère. Pour moi, c’est une des fonctions de cette statue est de dire, « on n’est pas n’importe quel club, on est l’Olympique de Marseille ». Il n’y a aucun autre club en France qui peut avoir un tel monument. Et ça, avant chaque match, il faut que les supporters s’en souviennent, à chaque fois que les joueurs entrent sur la pelouse, il faut qu’ils s’en souviennent ». A noter que l'emplacement exact de la future statue n'est pas encore trouvé. « Sous l’esplanade, c’est du vide, et la statue est très lourde, donc il y a des contraintes à respecter », termine Laurent Tapie. Mais une chose est certaine, tous les fans de l'OM pourront la voir en se rendant au stade à partir du prochain Classique.