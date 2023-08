Un pays signe un chèque à l'OM, ce n'est pas l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour réussir à se développer, l'Olympique de Marseille a évidemment besoin de disputer la Ligue des champions. Mais l'OM peut aussi compter sur l'apport d'investisseurs et de sponsors qui mettent du cash dans les caisses du club de Frank McCourt.

Tandis que sur les réseaux sociaux, cela bataille encore un peu entre les supporters, de moins en nombreux, de Thibaud Vézirian et ceux qui pensent que la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite est une invention, Pablo Longoria peut se réjouir d'un nouveau partenariat qui va apporter de l'argent. En effet, ce lundi, l'Olympique de Marseille a officialisé la signature d'un contrat de sponsoring de trois avec la Côte d'Ivoire via son office du tourisme. L'OM fera la promotion du pays africain, un peu comme le fait le PSG avec le Rwanda, mais on ne sait pas combien le club empochera dans cette opération qui fait bien évidemment le bonheur du président marseillais.

L'OM et l'Afrique, Longoria adore

« Depuis des décennies, l’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays », explique Pablo Longoria en évoquant cette campagne de promotion de la Côte d'Ivoire. Un pays qui a également fourni des joueurs à l'Olympique de Marseille, on pense bien bien sûr à Didier Drogba, la légende ivoirienne du football. Et pendant ce temps, l'office du tourisme d'Arabie Saoudite ne tourne toujours pas autour du club phocéen. Les centaines de millions d'euros promis ne sont pas encore arrivés...