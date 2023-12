Un joueur de l'OM chamboule la hiérarchie, Daniel Riolo applaudit

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si Jonathan Clauss revient en forme après un léger passage à vide, l'Olympique de Marseille fait également confiance à Amir Murillo dans le couloir droit. Daniel Riolo milite même pour que le Panaméen soit titulaire.

Arrivé cet été à l'OM, sur la pointe des pieds, Amir Murillo n'a pas fait beaucoup de bruit. Pourtant, à chaque fois qu'il a été aligné par Gennaro Gattuso, l'ancien joueur d'Anderlecht a systématiquement répondu présent. Dans un style complètement différent de celui de Jonathan Clauss, le défenseur droit est très fiable dans ce rôle de piston, qu'il occupe également en sélection. En 13 matchs disputés, Amir Murillo a inscrit 2 buts et a délivré une passe décisive. Si Claus est encore le titulaire dans l'esprit de l'ancien milieu de terrain, l'ancien joueur des New York Red Bulls a clairement une carte à jouer dans cette saison qui risque d'être longue pour Marseille, engagé sur trois tableaux avec l'objectif d'être compétitif. De plus, sa solidité défensive est également à louer. À tel point que Daniel Riolo exige qu'il soit titulaire indiscutable à l'OM.

À Marseille, Murillo a un coup à jouer

« À mon avis Murillo, c’est un joueur qui va s’installer comme titulaire. Il faut lui trouver une place » a confié le chroniqueur lors de l'émission l'After Foot sur RMC Sport. Le joueur de 27 ans devrait probablement occuper le couloir gauche lors du dernier match de l'année face à Montpellier, suite à la suspension de Renan Lodi. Une nouvelle preuve de la confiance du technicien italien accordée à Murillo. Méconnu du grand public, hormis pour les suiveurs du championnat belge, l'international avec le Panama (70 sélections) s'impose comme l'une des meilleures recrues du club de la cité phocéenne grâce à des prestations globalement abouties et remarquées par les supporters olympiens. Murillo offre une alternative différente à Jonathan Clauss mais aussi et surtout une belle, garantie pour le couloir droit de l'OM.