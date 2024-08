Un défenseur à l'OM, Longoria a trois jokers en poche ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir finalisé la signature de Neal Maupay en provenance d’Everton, l’OM fait du recrutement d’un latéral droit une priorité en cette fin de mercato. A ce poste, Pablo Longoria dispose de trois pistes.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Kiliann Sildillia est associé à l’Olympique de Marseille afin de renforcer le poste de latéral droit. Titulaire avec l’Equipe de France aux Jeux Olympiques, le défenseur de 22 ans ne signera finalement pas en Provence, cette piste ayant été jugée trop onéreuse par le board marseillais. Cela ne veut pas dire pour autant que l’OM ne recrutera pas un latéral droit dans le money-time du mercato. Au contraire, Pablo Longoria s’active pour trouver un renfort à Roberto De Zerbi à ce poste.

Comme indiqué par ailleurs, l’une des pistes marseillaises mène à Lorenz Assignon, pour qui des discussions sont en cours avec le Stade Rennais, y compris pour inclure Jordan Veretout dans l’opération. Mais le défenseur breton n’est pas le seul joueur ciblé par l’OM à ce poste et une surprise n’est pas à exclure selon le compte insider La Tribune OM.

« La piste Sildillia a été mise de côté. Pour la finaliser il fallait ventre Bamo Meité. Le dossier Assignon est la piste principale même si Rennes pour le moment ne veut pas d'un prêt. L'OM a aussi deux autres pistes possibles à ce poste » a fait savoir l’informateur sur X, confirmant que l’Olympique de Marseille était actif dans le dossier Lorenz Assignon mais également sur deux autres pistes.

Un latéral droit surprise à l'OM ?

Finalement, un latéral droit pourrait débarquer sans que Bamo Meïté s’en aille, ce qui était la condition en cas d’arrivée de Sildillia en raison du coût élevé du transfert du joueur de Francfort. Au sujet de Meïté, La Tribune OM confirme que Marseille a reçu des offres pour son international ivoirien au cours des dernières heures. Mais même si la porte a été ouverte à un potentiel départ du joueur, Pablo Longoria n’a aucunement l’intention de le brader et le valorise au-dessus de 20 ME. Or à ce prix, aucune offre n’a été reçue par l’OM, qui pourrait donc faire le choix de le conserver dans son effectif, où il sera en rotation avec Balerdi, Brassier et Cornelius en défense centrale tout en pouvant dépanner sur le côté droit comme il l’a fait en préparation.