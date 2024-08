OM ‍: Deux recrues en 24 heures, la journée sera bouillante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature de Neal Maupay ne marque pas la fin du mercato à l’OM puisque le club phocéen est encore sur plusieurs fronts ce vendredi. Deux signatures supplémentaires ne sont pas à exclure.

Dans la dernière ligne droite du mercato, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont encore l’ambition d’améliorer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Ce vendredi soir à 23 heures, il sera trop tard pour agir et dans un monde idéal, Pablo Longoria et Mehdi Benatia aimeraient encore enrôler deux recrues. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur le mercato estival du club phocéen. Neal Maupay est arrivé jeudi soir et a passé sa visite médicale, ce qui ne fait aucun doute sur sa signature à venir. L’ancien attaquant d’Everton pourrait être rejoint par un défenseur et un milieu de terrain ce vendredi selon le quotidien régional.

Un latéral droit et un milieu à l'OM ce vendredi ?

En défense, l’OM cherche un joueur capable d’occuper le côté droit, mais la piste Kiliann Sildillia a pris du plomb dans l’aile. Trop cher, le défenseur de Fribourg n’a désormais plus aucune chance de rejoindre Marseille lors de ce mercato. En revanche, le club phocéen est de plus en plus intéressé par Lorenz Assignon, plus abordable et qui pourrait être intégré à un deal avec Rennes comprenant Jordan Veretout dans le sens inverse, comme indiqué par ailleurs. Un renfort au milieu de terrain est également ciblé, mais dépend pour le coup d’un autre départ, celui d’Azzedine Ounahi ou d’Amine Harit.

La Provence confirme par ailleurs qu’après avoir lourdement investi sur les transferts de Greenwood, Wahi, Hojbjerg ou encore Koné et Rowe, l’OM n’a plus beaucoup de liquidités et devra opérer sous forme de prêt. Un deal dans le sens des départs pourrait néanmoins donner un peu d’air à Pablo Longoria, la potentielle vente de Bamo Meïté par exemple. Le défenseur central ivoirien suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, mais l’OM n’a pas reçu d’offre ferme et il n’est pas si sûr que Roberto De Zerbi soit enclin à le laisser partir après avoir perdu Leonardo Balerdi, son défenseur central et capitaine, sur blessure pour plusieurs semaines.

Sildillia ne viendra pas, Gigot s'en va, Mbemba traîne des pieds

Dans le sens des départs, le cas Samuel Gigot est réglé puisque le natif d’Avignon, placé dans le loft au début de l’été, va rejoindre la Lazio Rome pour 3,5 ME ce vendredi malgré une attaque de dernière minute de l’Arabie Saoudite. Le championnat saoudien pourrait justement être la destination de Chancel Mbemba, valorisé à hauteur de 8 ME par sa direction. Mais l’international congolais n’a d’accord avec personne et se verrait bien rester une ultime saison à Marseille, où il ne désespère pas de convaincre Roberto De Zerbi. Enfin, les cas moins urgents de Pol Lirola et d’Ulisses Garcia seront aussi à suivre ce vendredi puisque les deux joueurs pourraient faire leurs valises à quelques heures de la fin du mercato. Les dossiers à suivre ne manquent pas et comme souvent, cette dernière journée promet d'être agitée dans la cité phocéenne.