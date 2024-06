Un deal pourri en début de mercato, l’OM n’a pas le choix

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Prêté la saison passée au Genoa, Vitinha ne devrait pas revenir à l'OM cet été. Le Portugais pourrait même rester en Italie avec un accord revu à la baisse.

Vitinha et l'OM, la relation n'a jamais marché. Recruté comme plus gros transfert de l'histoire des Phocéens, l'ancien de Braga n'a pas répondu aux attentes. Pablo Longoria a décidé de le prêter au Genoa la saison passée afin de limiter la casse. Un prêt assorti d'une option d'achat assez énorme fixée à 25 millions d'euros. On imaginait assez mal le Genoa pouvoir la lever et comme prévu, ce n'est pas ce qui va se passer. Car le club italien a un autre plan en tête avec Vitinha.

Longoria n'aura pas trop le choix avec Vitinha

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Rossoblu travaillent dur pour garder l'attaquant lusitanien, qui a convaincu lors de son court passage. L'idée est de se le faire prêter une saison de plus afin de baisser son prix dans une saison. L'OM, qui ne croule pas sous les demandes pour Vitinha, serait enclin à accepter cette possibilité. Mais ce serait bien évidemment une déception, car Pablo Longoria a besoin de liquidités et il devra faire une croix dessus. Du moins pour quelques mois. En 9 matchs de Serie A la saison passée, Vitinha avait planté 2 buts. Heureux en Italie, il pourrait se relancer après des mois difficiles passés à Marseille. Marseille qui se prépare de son côté à démarrer un nouveau cycle. Et plus le temps passe, plus il parait probable que le nouvel entraineur du club phocéen soit Sergio Conceição. L'ancien du FC Porto est proche d'accepter la proposition de l'OM. Et nul doute qu'il aura des garanties fortes pour recruter du lourd cet été lors du marché des transferts. De quoi faire passer un peu la pilule pour des fans et observateurs marseillais dépités par la dernière saison vécue. Pour rappel, l'Olympique de Marseille ne disputera aucune compétition européenne.