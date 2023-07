Un besoin urgent à l'OM, Longoria déniche une pépite en Ukraine

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Avec le départ de Ruben Blanco pour le Celta Vigo, l'Olympique de Marseille a besoin de trouver un gardien remplaçant. Le club phocéen cible Anatoliy Trubin.

Si Pau Lopez reste pour le moment confirmé comme gardien numéro un de Marseille, Marcelino souhaite avoir une doublure de qualité. L'OM a l'ambition d'être compétitif sur les trois tableaux. Ligue 1, Coupe de France et coupe d'Europe. C'est pourquoi le Quotidien du sport explique que les Marseillais sont à la recherche d'un portier. En attendant l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria poursuit sa quête de dénicher la nouvelle perle rare des gardiens. Anatoliy Trubin est la piste la plus concrète à ce niveau-là. Le jeune joueur de 21 ans impressionne avec le Chakhtar Donestsk. Bourreau du Stade Rennais en Europa League et de l'équipe de France lors de l'Euro Espoirs, Anatoliy Trubin a réalisé une excellente saison et attire la convoitise de plusieurs clubs européens, dont l'OM. Toutefois, l'Ukrainien est évalué à 20 millions d'euros, ce qui risque de faire cher pour un gardien numéro 2, même si sa marge de progression, sportive comme marchande, semble énorme.

L'OM craque sur les gardiens de l'Euro Espoirs

Si le recrutement d'Anatoliy Trubin semble être compliqué à réaliser sur le plan financier, l'OM suit également de près les performances de Daniel Peretz selon Team Football. Le gardien du Maccabi Tel Aviv a également brillé pendant l'Euro Espoirs avec l'Israël. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le récent troisième du championnat israélien, le portier de 23 ans est évalué à 4 millions d'euros. Une somme plus adorable pour l'OM. Cependant, la concurrence sera rude car des clubs allemands sont aussi séduits par les qualités du numéro 1 des Jaunes. Pour le moment, l'OM doit se contenter de Simon Ngapandouetnbu comme gardien numéro deux mais va assurément tenter quelque chose sur le mercato d'ici la fin du marché des transferts.